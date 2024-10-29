Видео Полиция поймала 16 нарушителей скорости. Многие остались без прав

Вечером 18 и 19 октября сотрудники Госполиции контролировали безопасность дорожного движения на шоссе Рига - Елгава - граница Литвы, где зафиксировали в общей сложности 16 водителей, сильно нарушивших разрешенную скорость движения. Зафиксированные нарушения скорости варьировались от 139 км/ч до 176 км/ч.

Все 16 нарушителей скорости были остановлены и привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения - девяти водителям запретили управлять автомобилем на три месяца без штрафа, двум водителям, которые ехали со скоростью 144 и 158 км/ч при разрешенной скорости 90 км/ч, были оштрафованы и лишены права управления транспортным средством на девять месяцев

Трое водителей, нарушивших разрешенную скорость движения более чем на 70 км/ч, были лишены водительских прав.

В одном случае водитель автомобиля марки BMW ехал со скоростью 148 км/ч при разрешенной скорость 70 км/ч, за что получил штраф в размере 1900 евро.

Водитель Mercedes Benz ехал со скоростью 176 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч, за что получил штраф в размере 1750 евро.

Другой водитель Mercedes Benz ехал со скоростью 170 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч, за что был оштрафован на 1400 евро.

За превышение разрешенной скорости движения более чем на 70 километров в час водитель может быть оштрафован от 1400 до 2000 евро и лишиться права управления транспортными средствами на срок от 12 до 36 месяцев.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!