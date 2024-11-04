Видео Серьезная авария на Лиепайском шоссе: погиб человек. Движение полностью блокировано

"Около 17:20 поступила информация об аварии на трассе А9 в волости Блиденес Салдусского края. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погиб один человек. Движение блокировано, организуется осмотр места происшествия", - заявили в Государственной полиции.

Latvijas Valsts ceļi в соцсети Х сообщает, что на 83-м километре Лиепайского шоссе недалеко от Блидене произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение по шоссе было полностью перекрыто.

Объехать место аварии можно по дороге Блидене - Стури (V1157), а также по дороге Лиелауце - Стури - Беяс (V1120).

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 3 ноября, в Латвии было зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали шесть человек, погиб один.

Авария с летальным исходом произошла в Курземе.

В воскресенье в 20:50 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Павилосте Южнокурземского края в кювете обнаружен мотоцикл, а также найден погибший рядом с ним водитель. Полиция начала уголовный процесс.

За вождение в нетрезвом состоянии задержаны семь водителей, заведено пять уголовных дел.

За превышение скорости оштрафованы 174 водителя, а всего полиция составила 437 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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