С понедельника, 4 ноября, до весны следующего года на эстакадах Южного моста будет снижена разрешенная скорость движения с 70 километров в час до 50 километров в час, сообщает самоуправление.
До весны 2025 года скорость движения на Южном мосту будет снижена
Снижение разрешенной скорости движения на Южном мосту - ежегодное мероприятие, цель которого повысить безопасность движения в зимний сезон на эстакадах моста.
Скорость движения будет снижена на участке от заезда с ул. Маскавас до ул. Лубанас и на противоположной стороне проезжей части моста от ул. Лубанас до заезда на ул. Пиедруяс.
Ограничение скорости будет сохранено до весны следующего года.
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