Видео Автомобиль в Саласпилсской волости "влетел" в лес

Пока спасатели находились в пути, водителю помогли очевидцы. Аида с мужем первыми остановились у места аварии, дозвонились в оперативные службы и попытались помочь девушке.

Аида вспоминает, что автомобиль не затормозил и съехал с дороги на большой скорости.

Пожарные-спасатели в лесу освободили дорогу, чтобы женщину можно было безопасно доставить в микроавтобус медиков. Она была доставлена в больницу с различными травмами.

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