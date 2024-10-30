Утром 30 октября незадолго до 11:00 молодая женщина потеряла контроль над своей автомашиной марки Volvo и на Рижской окружной дороге в Саласпилсской волости въехала в лес, сообщает передача TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ Автомобиль в Саласпилсской волости "влетел" в лес
Пока спасатели находились в пути, водителю помогли очевидцы. Аида с мужем первыми остановились у места аварии, дозвонились в оперативные службы и попытались помочь девушке.
Аида вспоминает, что автомобиль не затормозил и съехал с дороги на большой скорости.
Пожарные-спасатели в лесу освободили дорогу, чтобы женщину можно было безопасно доставить в микроавтобус медиков. Она была доставлена в больницу с различными травмами.
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