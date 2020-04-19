Исцеление посредством молитвы и прикосновений: что происходит в приюте "Синий крест"?

После службы связанные с этим приходом люди выходили на улицу, подходя к другим и проповедуя, а также обещая исцелить от различных болезней. Люди, к которым обращались проповедники — в основном пожилые или с виду бездомные.

"Синий крест" — это приют для мужчин, известный поддержкой бывших заключенных и лиц с зависимостями.

Приходу характерны "исцеляющие богослужения", то есть религиозные ритуалы, участникам которых обещают исцеление посредством молитвы и прикосновений.

Первого инфицированного Covid-19 в "Синем кресте" обнаружили 28 марта, проведя тест попавшему в больницу постояльцу приюта. Затем Covid-19 обнаружили и у его соседа по приюту. В следующий подход протестировали 31 человека, 25 из них оказались носителями коронавируса, в то же время у них не было клинических симптомов.

Некоторые из 34 заболевших были госпитализированы, один умер, для выяснения точных причин его смерти проводится экспертиза. Эпидемиологи возможной датой заражения первого пациента называют 24 марта.

"Инфекция определенно какое-то время в приюте циркулировала, логика указывает, что все началось с одного конкретного человека, принесшего инфекцию в приют.

Инфекция не могла распространиться мгновенно, потому что случаи заболевания в Риге еще не были массовыми", - сказал директор департамента анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

На данный момент достоверно не известно, как новый коронавирус попал в приют. de facto попыталась проследить события, связанные с этим местом.

Один из активистов прихода Вадим Палагута 29 марта, когда он уже находился в приюте, написал на своей странице в Facebook:

"Знаете, в месте, где я сейчас нахожусь, две недели назад была очень сильная исповедь, в которой участвовало 33 человека. Теперь все эти события, все эти заболевшие — это только основание продолжить работу с людьми".

Эта религиозное мероприятие прошло в "Синем кресте" 15 марта — в то время, когда в Латвии уже был объявлен режим ЧС и введены строгие ограничения на собрания. По сообщениям из разных источников, в нем участвовало от 30 до 50 человек.

Это подтвердила и директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.

"Допускаю, что там были и люди со стороны, не только клиенты. И нечего там удивляться, такова практика...

Я понимаю, что прошел этот молебен, и потом какая-то раздача пайков или что-то подобное, что обычно в этих общинах соблюдают — люди охотно идут туда, где что-то дают", - говорит Кондрате.

После этой даты больше ни одного мероприятия с участниками со стороны не происходило. А через девять дней поступили известия о первом больном.

По одной из гипотез, инфекция в "Синий крест" могла перейти от тех, кто вернулся в Латвию и крепко отмечал приезд, к бездомным, которые знали, как получить алкоголь после закрытия магазинов.

Клиенты приюта как минимум в двух случаях передали инфекцию дальше — в одном случае в больнице. Во втором - постоялец приюта, которого ловили с полицией, успел заразить свою мать.