Вспышка Covid-19 в приюте "Синий крест": какие меры предприняты?

Майя Смане, представитель приюта евангелически-христианской общины "Синий крест", где в субботу было обнаружено 18 новых случаев Covid-19, а в воскресенье еще пять, рассказала о мерах, которые предпринимаются для предотвращения распространения инфекции.
На данный момент в приюте около 100 человек - это и постояльцы, и сотрудники. Смане затрудняется сказать, сколько всего случаев Covid-19 было констатировано в приюте, так как информацию от SPKC получают как клиенты лично, так и она.
По ее словам, у постояльцев нет ярко выраженных симптомов Covid-19, для предотвращения распространения инфекции постояльцы находятся на разных этажах - жильцы первого этажа не встречаются с проживающими на втором. Соблюдается и дистанцирование.
Палатка, которая ранее была разбита во дворе, не используется, также пустует и помещение для изоляции, обустроенное на третьем этаже в зале для молитв.
Галерея: Палатка на территории приюта
Смане думает, что карантин в приюте, скорее всего, продлится еще две недели. Никаких происшествий в приюте не зафиксировано.
В воскресенье, 19 апреля, в приют было доставлено пожертвование от православной церкви - крашеные яйца, пасхи и куличи, которые его обитатели получат после обеда. Общие молитвы в приюте в настоящее время не проводятся.
Как уже сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 15 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 727 человек. В том числе Covid-19 выявлен у пяти человек в приюте "Синий крест".
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