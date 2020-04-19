Вспышка Covid-19 в приюте "Синий крест": какие меры предприняты?

На данный момент в приюте около 100 человек - это и постояльцы, и сотрудники. Смане затрудняется сказать, сколько всего случаев Covid-19 было констатировано в приюте, так как информацию от SPKC получают как клиенты лично, так и она.

По ее словам, у постояльцев нет ярко выраженных симптомов Covid-19, для предотвращения распространения инфекции постояльцы находятся на разных этажах - жильцы первого этажа не встречаются с проживающими на втором. Соблюдается и дистанцирование.

Палатка, которая ранее была разбита во дворе, не используется, также пустует и помещение для изоляции, обустроенное на третьем этаже в зале для молитв.

Галерея: Палатка на территории приюта

Смане думает, что карантин в приюте, скорее всего, продлится еще две недели. Никаких происшествий в приюте не зафиксировано.

В воскресенье, 19 апреля, в приют было доставлено пожертвование от православной церкви - крашеные яйца, пасхи и куличи, которые его обитатели получат после обеда. Общие молитвы в приюте в настоящее время не проводятся.

Как уже сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 15 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 727 человек. В том числе Covid-19 выявлен у пяти человек в приюте "Синий крест".