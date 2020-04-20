Плюс 12 случаев. Covid-19 в Латвии официально подтвержден у 739 человек

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 787 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 36 668 человек.

В больницах находятся 45 пациентов с Covid-19, у 40 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии.

Из стационаров уже выписаны 64 пациента, переболевших Covid-19.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что, согласно прогнозам эпидемиологов и инфекционистов, 25 апреля в Латвии ожидается пик заболеваемости Covid-19, поэтому, несмотря на то, что другие европейские страны смягчают ограничения, в Латвии в ближайшее время делать этого не планируется.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил объявленный в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.