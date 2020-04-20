Централизованные экзамены будут короче, но не легче

По его словам, из-за пандемии Covid-19 экзамены в этом году не будут точно такими же, как в конце "нормального учебного года", а именно, они будут меньше по содержанию.

В то же время Цатлакс подчеркнул, что "планка требований снижена не будет", чтобы сокращенное количество заданий не помешало дать объективную оценку знаниям школьников, а результаты были объективными и сопоставимыми с результатами выпускников других лет.

Директор VISC отметил, что из-за чрезвычайного положения прием в вузы в этом году будет продлен, также изменится процесс приема, при этом изменения ожидаются по всей Европе.

Ранее Цатлакс сообщил, что в этом году выпускники школ будут сдавать только три обязательных централизованных экзамена, а экзамен по предмету на выбор не будет обязательным, но школьники смогут его сдавать, если это необходимо для поступления в вуз.

Для учащихся 12-х классов основная экзаменационная сессия запланирована со 2 июня по 7 июля, а тем, кто не сможет сдать экзамены в это время, будет дано дополнительное время с 9 по 30 июля.