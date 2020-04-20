Пн, 20.04.2020
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Суши в том числе. 5 продуктов, о высокой калорийности которых вы и не думали

ФОТО: pexels.com/Frans Van Heerden

Полезный продукт не всегда значит низкокалорийный. Harper's bazaar приводит пять полезных продуктов, к которым лучше отнестись аккуратнее, если вы следите за весом.

  • Бурый рис

Этот продукт полезен для организма, поскольку является источником медленных углеводов, клетчатки, магния, фосфора и витаминов группы В. Но, стоит отметить, что калорий в нём тоже немало: поэтому лучше добавлять его в свой рацион дозировано.

  • Темный шоколад

Известно, что такой шоколад с содержанием какао от 70%, будет полезнее других. Чем выше содержание какао, тем лучше, однако за калорийность продукта отвечает как раз оно, а не количество сахара, как полагает большинство, потому, чем "темнее" шоколад, тем он будет калорийнее.

  • Суши

Средняя порция даже самых низкокалорийных суши (нори, рис, рыба, овощи) будет эквивалентна гамбургеру.

И это не считая соевого соуса, имбиря и васаби.

  • Гранола

Фаворит среди завтраков всех Instagram-блогеров хорошо смотрится в кадре и содержит примерно 500 ккал на 100 г. Гранола и мюсли чаще всего содержат много вредных ингредиентов, лишнего сахара и жиров.

Лучше самому сварить себе  овсянку или приготовить домашнюю гранолу!

  • Хумус

Нут, из которого делают хумус, сам по себе является обладателем высокой пищевой ценности, а тут плюсом и оливковое масло. Хумус - источник омега-3 и -6 жирных кислот, растительного белка, витаминов и минералов, однако к его употреблению нужно подходить аккуратно.

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