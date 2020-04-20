"Мне было безумно страшно, не за себя, за ребенка", - описывает Марта (имя изменено) момент, когда после родов врачи сообщили ей, что результат анализа на коронавирус оказался положительным. Заразился ли ребенок, опасно ли это для жизни новорожденного, может ли она кормить его грудью – такие вопросы мучили молодую мать, пишет Rus.Postimees.

"У меня не было ни одного симптома – ни кашля, ни насморка, ни температуры. Я считала, что совершенно здорова", - Марта говорит, что никак не может обвинить себя в том, что вела себя беспечно.

Марта стала третьей роженицей в Эстонии, у которой обнаружили Covid-19.

С марта молодая мать придерживалась особенно жестких правил карантина: "Поскольку я была беременна, я хотела защитить себя, ребенка, семью. Поэтому исправно сидела дома. Муж тоже больше месяца работал из дома. Он единственный выходил на улицу, да и то только в магазин за продуктами". Неделю назад Марта отправилась в роддом Ида-Таллиннской центральной больницы, будучи уверенной в том, что здорова. В роддоме ее приняли работники в масках, которые тут же взяли у нее анализ на коронавирус.

"Пробы взяли из носа. Было неприятно, но ничего ужасного. И все", - вспоминает Марта.

Во время родов акушерка была в маске и защитном костюме: "Это вообще нестрашно: врачи же носят защитную одежду". Роды в Марты протекали тяжело, поэтому все закончилось кесаревым сечением: "Возможно, о том, что у меня коронавирус, мне сказали во время родов, но я этого не слышала, поскольку была сосредоточена на дыхании и рождении малыша. Помню, как привезли в операционный зал".

Она не помнит в деталях, достаточно ли были защищены занимавшиеся ею врачи: "Надеюсь, что теперь из-за меня врачам не придется отправляться в карантин". Марта беспокоится, поскольку во время родов рядом с ней находилось довольно много медицинских работников.

Безумный страх за ребенка

Результаты своего анализа она узнала, когда ребенок уже был на руках и сосал грудь: "Я очень испугалась за ребенка". Марта читала, что болеющих Covid-19 матерей отделяют от ребенка: "Со мной все было не так. Ребенок был со мной, и я давала ему грудь". Врачи сразу проконсультировали Марту, как защитить малыша от заражения.

"Я постоянно была в маске. Конечно, периодически ее меняла. Занималась ребенком в маске, спала в маске", - описывает Марта свои первые дни материнства.

В роддоме она находилась в отдельной палате и на другом этаже, отдельно от других рожениц.

"Там были только я и акушерка, которая обо мне заботилась. Я могла выходить из палаты, напротив которой находился туалет. Выходить я могла только туда, надев маску. Конечно, я должна была постоянно мыть руки", - говорит Марта.

Помощь она могла позвать, нажав на кнопку, например, если требовались новые подгузники, но этим она пользовалась редко, поскольку, чтобы зайти к ней в палату, медицинскому работнику нужно было полностью переодеться в защитную одежду, похожую на скафандр: "Кроме того, мне звонили, и я могла позвонить акушерке".

По словам Марты, врачи относились с большим пониманием и старались помочь преодолеть чувство страха.

"Мне предложили психологическую помощь и сразу предупредили, что ребенка будут проверять. С прошлого вторника до пятницы я была в больнице. Все эти дни они брали у ребенка анализ на коронавирус: они постоянно проверяли, чтобы чего-то не случилось. К счастью, все результаты были отрицательными, - радуется мать. – И результат анализа грудного молока был отрицательным, поэтому я могла кормить ребенка грудью".

Поскольку Марта еще восстанавливается после кесарева сечения, ей пока трудно справляться с собой: "Эмоционально я очень нестабильна, мне очень печально. Не могу сказать, что это просто. Постоянно нужно находить что-то хорошее, чтобы не впадать в уныние. Нужно сдерживать себя, поскольку ребенок нуждается в заботе".

Гром среди ясного неба

Вивиан Арусаар. ФОТО: Raigo Pajula

По словам руководителя акушерства Ида-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар, молодым матерям непросто услышать о болезни, и хорошо, что больница может предложить психологическую помощь. "Матери – молодцы, воспринимают достаточно спокойно, но что происходит у человека внутри?"

Сейчас известно, что через родовые пути коронавирусом не заразиться, также вирус не передается через грудное молоко. Но если мать прикладывает ребенка к груди, выдыхаемые частички вируса могут заразить ребенка. Поэтому нужно носить маску: "Если больная правильно носит хирургическую маску, то это препятствует распространению вируса во время разговора и дыхания".

По словам акушерки, важно, чтобы ребенок после рождения мог сохранять телесный контакт с матерью и получать молоко, которые дает защиту, по крайней мере, от других болезней. Защищает ли грудное молоко от коронавируса, пока неизвестно. Но сложнее всего с роженицей, которая болеет Covid-19 с симптомами: если у матери есть кашель, насморк, слезятся глаза, есть высокая температура.

"В таком случае ребенку нельзя давать молоко, но, использующая защитные средства мать может его сцеживать, и взятое в чистых условиях молоко мы можем дать ребенку", - объяснила Арусаар.

Таких случаев, к счастью, в больницах пока не было, но если возникнут, самое главное как можно быстрее помочь появлению грудного молока, а после выздоровления мать сможет сама прикладывать ребенка к груди.

В домашней изоляции

Кроме обусловленной диагнозом нервозности матерям с Covid-19 нужно решить еще много бытовых проблем. Вернувшись из больницы, они должны оставаться в изоляции, то есть, как минимум две недели они не должны контактировать с другими здоровыми членами семьи. Также нельзя ехать домой на такси.

"Мой муж приехал за нами на машине. Он был в маске и перчатках, - описывает происходившее Марта. – Я вышла из больницы, он быстро взял мою сумку и мы сели в машину. Приехали домой и быстро поднялись в квартиру. Мы сделали все для того, чтобы не сталкиваться с другими людьми. Теперь мы оба в карантине. Врачи также посоветовали, чтобы никого рядом с нами не было".

По словам Марты, восстановление после кесарева сечения потребует еще какого-то времени, но нужно справляться самой.

"Я не могу даже показать ребенка своим матери и отцу, морально это очень тяжело. К счастью, я не совсем одна, у меня все-таки есть муж", - говорит Марта, по словам которой, они с мужем живут в отдельной комнате и постоянно следят за своим здоровьем.

Рожают в маске

Марта - не первая и, к сожалению, вероятнее всего, не последняя роженица Ида-Таллиннской центральной больницы, которая болеет Covid-19. Поэтому в больнице введены строгие правила. У всех рожениц по прибытию берут анализ на коронавирус, и они должны носить маски. Пока нет результата анализа, роженица не может снять маску.

"Поверьте мне, эти маски не такие ужасные, - успокаивает Арусаар. – Хирурги же делают многочасовые операции в масках. Когда маска намокает, поскольку роженица дышит глубоко и с усилием, мы меняем ее на новую".

Находящаяся на родах акушерка носит респиратор или маску, лицо закрывает визир, а также все другие средства индивидуальной защиты, которых требует ситуация.

С момента взятия анализа и до получения ответа проходит около шести часов: "Ни у одной нашей роженицы с Covid-19 не было указывающих на болезнь симптомов, и наличие вируса выяснялось только после родов", - говорит Арусаар. Она рада, что в конце прошлой недели в больницу поступили экспресс-тесты, которые дают результат уже через пару часов.

Для здоровых угрозы нет

Получившие положительный результат пациенты, по словам Арусаар, находятся в больнице на отдельном этаже, с ними занимается отдельный персонал, и они не соприкасаются с другими роженицами. Также постоянно дезинфицируются помещения больницы и рабочие поверхности, чтобы не было угрозы для других рожениц.

"Поскольку болезнь может протекать бессимптомно, в больницу запрещено приходить другим членам семьи, даже отцу ребенка. Эти правила введены не просто так, к счастью, роженицы все больше понимают серьезность ситуации", - говорит Арусаар.

В марте введение чрезвычайного положения вызвало недовольство части рожениц: "В социальных сетях призывали завалить роддома письмами, чтобы заблокировать каналы общения, отправляли много запросов: вдруг мы сломаемся. И я каждое утро просыпаюсь с мыслями о том, что вдруг это всего ли страшный сон, но в ближайшие пару месяцев нам придется мириться с такой ситуацией".

По словам новоиспеченной матери Марты, не нужно выходить из себя если во время беременности или родов выяснится, что у вас вирус: "Нужно быть счастливой, что на коронавирусе жизнь не заканчивается! Все, кто боится, знайте, что врачи делают все для того, чтобы помочь и убедить, что все в порядке. Не стоит бояться. Врачи берут так много анализов, все под контролем. Помогают и морально, и физически", - подбадривает Марта.