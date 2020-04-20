"Это был вопрос времени". Из-за нарушений Twitter закрыл аккаунт Нацобъединения

Как сообщается в аккаунте, Twitter закрыл его из-за нарушений правил использования. Какие именно нарушения были совершены, не конкретизируется.

Депутат TB/LNNK Янис Иесалниекс на своем личном аккаунте в Twitter выразил недоумение подобными действиями. На письмо с требованием объяснений Twitter не отвечает. Иесалниекс предполагает, что блокировку аккаунта организовали недоброжелатели.

Tas bija tikai laika jautājums, kad Twitter piekoptā prakse slēgt konservatīvos profilus atnāks arī līdz Latvijai. Ceru, ka labvēļi, kuri, acīmredzot, saorganizēja @VL_TBLNNK slēgšanu, masveidā sūtot sūdzības par "pārkāpumiem", tagad jūtas daudz ērtāk savā liberālajā safe space! pic.twitter.com/XFh91sibCL — Jānis Iesalnieks🇱🇻 (@JanisIesalnieks) April 20, 2020

Перевод: "Это был лишь вопрос времени, когда практика Twitter закрывать консервативные профили дойдет до Латвии. Надеюсь, что доброжелатели, которые, очевидно, организовали закрытие, массово отправляя жалобы "о нарушениях", сейчас чувствуют себя намного удобней в своем либеральном безопасном пространстве".

В Twitter существуют запреты на угрозы насилия, прославление насилия, угрозы или рекламирование терроризма или насильственного экстремизма.

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