В России проходят протесты против самоизоляции

Жители Ростова-на-Дону к митингу подошли творчески - его организовали виртуально, используя ряд приложений. Активисты требуют или ввести карантин с государственными гарантиями, чтобы люди могли спокойно сидеть дома, либо снять введенные ограничения, чтобы не приходилось бороться за выживание, сообщает "Медуза".

Тем временем во Владикавказе прошел настоящий, а не виртуальный митинг. Сообщается о задержании и разгоне протестующих.

По информации разных источников, от 500 до 1500 жителей Владикавказа вышли на улицы с требованием отменить самоизоляцию. Также причиной для митинга стала потеря работы и нехватка информации о распространении Covid-19.

В Северной Осетии зарегистрировано 177 случаев Covid-19. Девять человек выздоровели, двое - умерли.

По состоянию на 20 апреля в России коронавирусом с момента начала пандемии заболели 47,1 тыс человек в 85 регионах. Умерли - 405.