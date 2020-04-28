Три шага к успешному общению с подростком

И тут возникает вопрос - что выбрать. Роль друга? И что тогда? Тогда надо будет поддакивать, позволять ему делать все, что он хочет?!

А что если я не согласен, как тогда себя вести? Если выбрать роль учителя, то не будет ли это отдалять нас друг от друга?

Выбирая ту или иную роль, имейте в виду, что у каждой из них есть как положительные стороны, так и отрицательные.

Родитель-друг

Быть для подростка другом это означает готовность в любой момент поддержать, услышать его доводы по любым вопросам, встать на защиту интересов там, где это важно, быть честным и беспристрастным, уметь вдохновить и отметить хорошие качества и моменты.

Для родителя-друга важно не впадать попустительство и панибратство, не перейти грань вседозволенности. Даже в таком статусе родитель должен иметь авторитет в глазах ребенка.

Родитель-учитель

Естественным выглядит для родителя статус учителя. Это понятно, ведь родитель, старше, опытнее, мудрее и спокойнее. Хорошо, когда вы проявляете такие качества, как справедливость, строгость, доброжелательность и человеколюбие. Ваш пример профессионала в своем деле и уважения к вам других людей послужит для подростка поводом гордится своими родителями.

Ваша требовательность к ребенку, но понимание его чувств и переживаний помогут выстроить доверительный диалог. Подростки, как и все дети чувствуют ложь и лицемерие, что может навсегда перечеркнуть к вам хорошее отношение со стороны ребенка. Если вы выбираете роль учителя, то вам важно быть уравновешенным, не срываться на ребенка и других людей, оставаться справедливым во всех сферах жизни. То есть, все правила, которые вы транслируете ребенку, выполнять самому. В статусе учителя легко можно стать деспотичным моралистом, холодным и высокомерным критиком. Здесь важно чувствовать тонкую грань между обучением и поучением.

Пример поведения плохого учителя. Педагог в школе учит ребят дружить, быть вежливыми, помогать друг другу, но дети почему то не воспринимают его. Возникает вопрос почему? Что он делает не так или, вернее, что он не делает совсем? Очень просто. В школе учитель только рассуждает, но не старается замечать, вмешиваться в конфликты и решать их. Он выбирает позицию наблюдателя. Такой учитель вышел с работы и в повседневной жизни забыл даже о том, чему пытался научить ребят, ведь он не на работе. Его поведение в обычной жизни отличается от того, чему он учит в школе.

Пример поведения хорошего учителя в этой же ситуации. В моем классе было несколько ребят, у которых успеваемость ниже среднего. Эти ребята были спокойными, но закрытыми и неуверенными в себе. В какой-то момент они подверглись физическим и психологическим нападкам со стороны более умных, богатых, успешных.