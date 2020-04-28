Три шага к успешному общению с подростком

Одно из самых основных и сложных испытаний для родителей – налаживание гармоничного общения с подростком. Блогер "Маминого клуба" рассказала, как наладить эти отношения!
(Тут и далее повествование ведётся от лица Елены)
Тема подростков для меня, как педагога, очень важна и интересна.
Часто приходится сталкиваться с тем, что взрослые не знают, какие шаги им в подростковый период желательно делать, а какие лучше исключить. Незнание этих простых, с одной стороны, шагов приводит к ссорам и непониманию между родителями и подростками, между учителями и учениками старших классов. В этой ситуации эмоционально все испытывают дискомфорт, стресс, страх, разочарование, беспомощность, депподросторессию.
В этой статье я расскажу об основных трех шагах, проделав которые, вы облегчите жизнь и себе и подростку в этот очень непростой период. Именно этот период выявляет все ошибки воспитания, но именно в это время можно выстроить с вашим ребенком самые крепкие и надежные отношения на года.
Как правило, подростки перестают слышать, понимать и выполнять требования своих родителей. Родители тоже не всегда воспринимают своих детей, когда они сопротивляются. Привычные способы общения уже не приносят желаемого результата, поэтому возникает эмоциональное напряжение, что приводит затем к раздражению и агрессии со обеих сторон. Накопленные негативные эмоции приводят к ссорам, крикам взаимным обоснованным и необоснованным упрекам.
Результат плачевный: в состоянии гормональной нестабильности подросток уже не может и не хочет идти на компромисс. Он закрывается в себе и находит другой круг общения. С его точки зрения, эти "другие люди" находятся с ним на одной волне и понимают его. Не всегда компании подростков вызывают одобрение у родителей. Но контакт потерян, ребенок родителей не слушает совсем.
Но конфликт поколений известен очень давно и всегда существовал. Почти все взрослые, став родителями, забывают какие они были в детстве, как они шалили и не слушались. Считали, что родители отстают от жизни из-за своего возраста, что их мировосприятия устарело и не правильное.
Главное - не отчаиваться. Если ваш ребенок еще маленький, то у вас много времени впереди. Уже сейчас используйте это время для саморазвития. Чем раньше вы начнете работать над трансформацией своих эмоций, личности, тем легче и спокойнее пройдет подростковый период. Он четко выявит, то над чем нужно работать; но не подростку, а взрослому. Каждый, даже маленький шаг, сделанный в этом направлении принесет результат.
Рассмотрим теперь 3 простых шага, который помогут вам общаться с подростком.
1 шаг. Посмотреть на мир глазами подростка
Самый популярный страх у родителей в том, что подросток может повторить их отрицательный опыт. Из лучших побуждений родители пытаются предостеречь подростка от ошибок, чем еще больше подталкивают подростка выразить свой протест. Подростки начинают курить, пить, допоздна задерживаться на улице. В общем, поведение становится дерзким и вызывающим.
Сформировавшееся неверие в собственного ребенка и недоверие к нему являются причиной родительских страхов. Но надо признать, что подросток начинает жить своей жизнью, своим миром и восприятием вещей, которые у него на этот момент сформировались. Он уже Личность.
Ваш ребенок - личность с самого его рождения.
К тому времени, как наступает подростковый период, у него уже есть знания, умения и навыки. Если мы с детства опекаем, жалеем, не учим его нести ответственность за свои слова, поступки и выполнять обязанности, то именно в подростковый период, покажет нам над чем надо еще поработать и что надо изменить в вопросах воспитания. Главное в этот период - не ломать ребенка, а спокойно, с любовью и мудростью искать варианты их решения.
Чтобы найти решение, нужно начинать с себя. Заняться саморазвитием и расти вместе с ребенком, интересоваться тем, что интересно ему, чтобы в любой момент уметь поддержать разговор. Сделать это не всегда просто, но каждый сделанный вами шаг по саморазвитию подросток почувствует, увидит; и он начнет постепенно поворачиваться лицом к вам.
Рассмотрим ситуацию. Подросток слушает рок-музыку, которая ему нравится, но не нравится родителям. Реакция родителей в первый момент, это спокойно попросить ребенка сделать тише. Подросток не откликается на эту просьбу и громкость звука не уменьшается. Просьба повторяется несколько раз и с каждым разом интонация просьбы становится все громче, резче и в итоге, взрослый срывается на крик. Этот крик заставляет подростка сделать музыку тише.
Что же делать, чтобы не кричать? После произнесенной вашей просьбы убедитесь в том, что он не в наушниках. Затем подойдите к подростку, создайте зрительный контакт и дотроньтесь до него. После этого повторите свою просьбу спокойно, четко, строго и вежливо. Объясните ему, почему вы просите его сделать музыку тише. Дайте ему время на выполнения вашей просьбы, не теряя зрительного контакта с ним.
Следующий шаг - найдите трек, который и вам и вашему подростку понравится. Все просто! Предложите подростку его послушать и высказать свою точку зрения, расспросите его о музыке, которую слушает он.
Но чаще всего родители даже не интересуются увлечениями подростка. Поэтому у него возникает ощущение пустоты внутри, брошенности, нелюбви к себе.
Важно понимать и принимать тот факт, что если ваши интересы, к примеру, находятся в области математике или точных наук, то совсем не обязательно для вашего ребенка интересоваться тем же и наоборот.
2 шаг. Выбрать статус друга, учителя или врага
Когда первый шаг сделан. Время подумать над вторым и делать следующий шаг.
Родители всегда выбирают для себя определенный статус или роль в отношениях с детьми. Лучше, если вы сделаете осознанный выбор, нежели незаметно для себя и вашего ребенка перейдете в статус врага. ЧТо-то из трех всегда будет доминировать, но совмещение роли Учителя и Друга даст вам больше вариантов для общения. Все зависит только от вас.
И тут возникает вопрос - что выбрать. Роль друга? И что тогда? Тогда надо будет поддакивать, позволять ему делать все, что он хочет?!
А что если я не согласен, как тогда себя вести? Если выбрать роль учителя, то не будет ли это отдалять нас друг от друга?
Выбирая ту или иную роль, имейте в виду, что у каждой из них есть как положительные стороны, так и отрицательные.
Родитель-друг
Быть для подростка другом это означает готовность в любой момент поддержать, услышать его доводы по любым вопросам, встать на защиту интересов там, где это важно, быть честным и беспристрастным, уметь вдохновить и отметить хорошие качества и моменты.
Для родителя-друга важно не впадать попустительство и панибратство, не перейти грань вседозволенности. Даже в таком статусе родитель должен иметь авторитет в глазах ребенка.
Родитель-учитель
Естественным выглядит для родителя статус учителя. Это понятно, ведь родитель, старше, опытнее, мудрее и спокойнее. Хорошо, когда вы проявляете такие качества, как справедливость, строгость, доброжелательность и человеколюбие. Ваш пример профессионала в своем деле и уважения к вам других людей послужит для подростка поводом гордится своими родителями.
Ваша требовательность к ребенку, но понимание его чувств и переживаний помогут выстроить доверительный диалог. Подростки, как и все дети чувствуют ложь и лицемерие, что может навсегда перечеркнуть к вам хорошее отношение со стороны ребенка. Если вы выбираете роль учителя, то вам важно быть уравновешенным, не срываться на ребенка и других людей, оставаться справедливым во всех сферах жизни. То есть, все правила, которые вы транслируете ребенку, выполнять самому. В статусе учителя легко можно стать деспотичным моралистом, холодным и высокомерным критиком. Здесь важно чувствовать тонкую грань между обучением и поучением.
Пример поведения плохого учителя. Педагог в школе учит ребят дружить, быть вежливыми, помогать друг другу, но дети почему то не воспринимают его. Возникает вопрос почему? Что он делает не так или, вернее, что он не делает совсем? Очень просто. В школе учитель только рассуждает, но не старается замечать, вмешиваться в конфликты и решать их. Он выбирает позицию наблюдателя. Такой учитель вышел с работы и в повседневной жизни забыл даже о том, чему пытался научить ребят, ведь он не на работе. Его поведение в обычной жизни отличается от того, чему он учит в школе.
Пример поведения хорошего учителя в этой же ситуации. В моем классе было несколько ребят, у которых успеваемость ниже среднего. Эти ребята были спокойными, но закрытыми и неуверенными в себе. В какой-то момент они подверглись физическим и психологическим нападкам со стороны более умных, богатых, успешных.
Что в этой ситуации делать? Я, заметив только первые признаки проявления буллинга, приняла меры. Стала больше уделять внимания именно менее успешным детям. Повторно и индивидуально объяснять учебный материал, пока другие ребята выполняют задание по новой теме в классе. Когда те ребята, у которых проблемы с успеваемостью, выполняли задания правильно, ставила высокие оценки, даже если там были какие-то ошибки. Одноклассники считали, что это не заслуженно, но я объясняла при всех причину высокой оценки. А также, объясняла сколько поставлю в следующий раз при таких же ошибках.
Надо отметить, что ребенок старался приложить все усилия для выполнения задания. Ведь если его похвалят при всех, это придаст уверенности в своих силах. Но я считала, что похвала должна была быть заслуженной.
Зачинщикам буллинга стала давать задания помогать слабым ребятам, и если они справлялись, как команда, то тоже хвалила. Выделяла все плюсы и минусы. Если кто-то провинился один, наказывала весь класс. Оставляла весь класс на дополнительные занятия. Каждый раз разъясняя им, почему я так поступаю. Всегда пыталась донести, что их безразличие привело к определенным последствиям в конкретной ситуации. А именно, позиция: "моя хата с краю - ничего не знаю".
К сожалению, зачинщики буллинга думали, что все их поддерживают в их поступках, а мои действия не приветствовались со стороны родителей. Они возмущались, приходили с претензиями ко мне и к директору школы. Я стояла на своем. Было проведено много проверок по успеваемости лично директором, и он был удивлен результатом. Успеваемость класса поднялась на 50% за 2 месяца, класс стали ставить в пример другим. Ребята, которые отставали стали с удовольствием учиться и в результате их успеваемость значительно повысилась. Родители увидели изменения в своих детях и стали выражать благодарность. Моя уверенность в своей правоте привела к чудесному результату. Буллинг в учебное время и после школы прекратился и класс стал дружным. Их девизом стало – "Один за всех и все за одного".
Высший пилотаж, когда вам удается быть и другом и учителем для ребенка. Это значит, что когда ему нужно будет выговориться, поплакать в плечо или просто чтобы обняться - он обратится к вам, как к другу. А когда нужно будет понять или выдать беспристрастную точку зрения по какому-либо вопросу, то он может к вам обратиться, как учителю. Для роли друга и учителя потребуется прикладывать много усилий и на это уйдет длительное время, но это того стоит.
Статус врага родители осознанно не выбирают. Ложь, обман, агрессия, нежелание работать над собой и своим эго и многое другое являются причиной возникновения статуса врага автоматически.
Подумайте и примите для себя решение, какая роль в жизни вашего ребенка вам больше нравится, ту и выбирайте. Никогда не поздно начать работать над собой.
3 шаг. Завоевать авторитет и доверие у подростка
Уже сделаны целых два шага. Вы на финишной прямой.
Чтобы завоевать доверие, нужно самому быть честным, справедливым уметь видеть свои ошибки, принимать и исправлять их. Слышать и слушать подростка, не торопиться с выводами, обвинениями и, тем более с наказаниями. Тогда ваш собственный пример уже привлечет внимания ребенка. Не может быть двойных стандартов.
Вспомнился случай из моей педагогической практики. Было это на одном из моих уроков английского языка, в группе 16-17-летних учащихся. Один студент крепко заснул. Я видела, что он спит, но продолжала вести урок. Ребята, думали, что я не вижу, толкали его, пихали... но все безрезультатно. Так он проспал минут 20.
Медленно, разговаривая со студентами, я подошла к парте, студент продолжал сладко спать. Я остановилась, продолжая вести урок и все замерли в ожидании. Через несколько минут он уже начал храпеть! Я с трудом сдерживала улыбку на лице. Затем повернувшись к этому студенту, протянула руку. Послышался шепот, все гадали варианты моих действий, но ни один не был правильным. Я стала гладить его по голове, отчего он проснулся, вскочил и стал извиняться. Я спросила его:
– Хочешь спать?
–Да.
– Хорошо, спи, но после урока ты должен подойти!
Урок закончился. Все ждали, что же будет дальше, поэтому на перемене все стояли около моего стола. Студент проснулся и подошел ко мне. Я спросила:
– Выспался?
– Да. Извините. Я двое суток не спал, вот и выключился.
– Почему?
– Родители улетели на заработки в Швейцарию, денег не хватает, вот я и нашел подработку. Днем учусь, а после учебы подрабатываю в автосервисе. Заказ был срочный и хорошо платили. Поэтому работал без сна двое суток!
– Хорошо. Но давай договоримся - ты постараешься правильно распределить свое время. Найди время для сна тоже. Если так получается, что хочешь спать, то спи у меня на уроке. Но это не правило, а исключение, не используй его всегда. Если спишь на моем уроке, то все, что мы проходим, ты обязан сделать самостоятельно дома до следующего урока, а также и домашнее задание. Каждый раз отдавай мне на проверку. Если что-то не понимаешь, подойди на перемене или на консультации, я объясню. Делай все вовремя, но если ты не сделаешь все к следующему уроку, то поставлю единицу! Хорошо?
– Да.
Студенты были в шоке. Итогом этой ситуации было доверие, уважение и авторитет у моих студентов.
Думаете, все стали спать у меня на уроке? Нет! Никому даже в голову такое не пришло! Проявленная доброта, человечность и понимание никогда не остаются незамеченными. Когда вы проявляете эти качества к детям, то они учатся проявлять их к вам.
Но если вы выбрали статус учителя, то будьте готовы, что вас будут проверять на "профнепригодность". Будут использовать энциклопедии, каверзные вопросы и многое другое. Вы должны достойно сдать этот экзамен. Вспомните, как в юности вы сдавали экзамены в школе, в университете. Если вы не знаете ответы на вопросы, то честно признайтесь в этом. Вы тоже человек и можете не знать точного ответа на всё. Озвучьте свой вариант ответа, ведь тут уже не важно - правильный он или нет. Важно, что вы признали, что можете что-то не знать и быть не правым. Но обязательно поинтересуйтесь - какой же правильный ответ. Воспользуйтесь моментом подискутировать и расширьте тему.
Послушайте мнение подростка.
Если его мнение интересно, похвалите. Если нет и вам не нравится, все равно похвалите за то что он набрался смелости спорить, высказать и отстоять свою точку зрения. Это важно!
Каждый раз проходя очередной экзамен, вы будете становиться в глазах подростка не только учителем, но и интересным собеседником, завоюете уважение, доверие и авторитет.
Если хотите, вы можете быть и другом и учителем для подростка одновременно. Все зависит от Вашего желания, терпения и мудрости. В жизни вашей и вашего ребенка многое бывает один раз, не теряйте время - оно так ценно. Мудрость придёт через много лет, а вместе с ней и сожаления, что были упущены годы без доверительного общения с вашим ребенком.
Общение приносит радость всем
Пройдя все три шага, начинается самое интересное! Именно тогда подросток начинает раскрываться. Важно продолжать себя вести правильно, если не хотите всё полученное с таким большим трудом быстро потерять.
Найдите общие интересы, времяпрепровождение, когда вы сможете быть только вдвоем. Пусть это будет даже один день в неделю, один час, но какой! Важно не количество, а качество. Планируйте этот день и час вместе, но не так, чтобы прогнуться под подростка, а с учетом и ваших интересов. Например, если вы оба любите играть в футбол - играйте. А если вы хотите почитать что-то, что вашему подростку не интересно, то скажите ему об этом и предложите, чтобы он почитал то, что интересно ему. Сразу спланируйте и обсудите, что после этого вы будете делать. Выберите то, что интересно ему. Допустим, он захочет слушать рок, а вы его терпеть не можете. Уговорите себя послушать хоть одну песню. Это важно! Потом спокойно объясните подростку, почему вам не нравится и предложите послушать свою песню.
Пройдя большой путь саморазвития, который до сих пор продолжается, хочу поделиться с вами сделанными выводами:
- Важно ничего и никого не оценивать, даже если что-то можно было сделать по-другому. Нет ни хорошего, ни плохого - все нейтрально.
- Принимайте общение с ребенком, как бесценный опыт, без которого не было бы вашего личного роста, осознания.
- Цените все в вашей жизни. Живите здесь и сейчас. Принимайте решения осознанно из позиции, что важно сейчас, а не из будущего.
- Позвольте себе совершать ошибки, вы сможете легче и мягче воспринимать жизненные ситуации и своего подростка.
- Будьте гибкими, добрыми, справедливыми и честными по отношению к подростку и к себе!
- Шутите на серьезные и несерьезные темы, больше смейтесь! Улыбка на лице, шутки, смех и позитивное отношение – это те козыри, которые вас спасут в любой тяжелой ситуации! Используйте их!
- Открывайте свое сердце любви, радости, свету. Любовь нельзя не почувствовать, она либо есть, либо нет. Учитесь её не бояться проявлять и подросток не сможет перед этим устоять! Это беспроигрышный вариант!
Елена о себе:
"Педагог, духовный медиатор, сертифицированный энерготерапевт-целитель, Мастер-Учитель Рейки, автор книг, мастерица душевной красоты: приносить радость и гармонию людям. Специализация - авторские энергетические практики для анализа и трансформации внутреннего и внешнего мира, осознание своей уникальности. Индивидуальный план действий к стилю жизни "Быть хозяином своей судьбы"; рада помочь вам. С любовью и благодарностью".
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