Covid-19 на Сааремаа: глава волости уходит в отставку. Решил взять политическую ответственность

Самая сложная ситуация с распространением коронавируса в Эстонии - на острове Сааремаа. Коронавирус там начал распространяться после проведенных спортивных мероприятий с зарубежными спортсменами.

Каллас напомнил, что с самого начала кризиса он пообещал вернуться к теме своей политической ответственности сразу же, как только пиковый момент кризиса на Сааремаа будет пройден и достигнута определенная стабильность.

Как отметил Мадис Каллас, из-за распространения Covid-19 последние полтора месяца для Сааремаа, а также для всей Эстонии и для всего мира были очень сложным временем и вместе с тем продолжался поиск возможных виновников произошедшего.

"Я не ищу виновных и не хочу никого обвинять. Все решения, принятые разными людьми, были сделаны с учетом имевшейся на тот момент информации. С учетом тех данных, которые поступали нам, формировала свою позицию и волостная управа", - пояснил Каллас причины, по которым в начале марта было разрешено провести на острове массовые мероприятия.

"При взгляде сегодня на события тех дней ясно, что переданные нам исходные данные были ошибочными. На посту волостного старейшины я в тот момент не сумел ни достаточно критически оценить полученную информацию, ни опровергнуть ее. Поэтому будет правильным, если я оставлю пост волостного старейшины. В результате в волостной управе Сааремаа будет восстановлен трудовой мир, обеспечить который будет трудно, если я останусь", - подчеркнул Каллас.