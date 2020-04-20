Украина: несмотря на карантин, православные собрались в храмах

В этом выпуске:

ОМОН и Росгвардия разогнали митинг во Владикавказе.

Как полиция в России обеспечивает режим самоизоляции.

Не все храмы России и Украины были закрыты для верующих на Пасху.

По распоряжению Лукашенко в Беларуси открыли школы.

В США число инфицированных превысило 760 тысяч человек.

Видео: ГЛАВНОЕ | 20.04.20

По оценкам полиции Украины, на православную Пасху в церкви пришли 130 тысяч человек. Власти требовали, чтобы в храмах одновременно находились не более десяти человек, но это соблюдалось далеко не везде.

Несмотря на пандемию, митрополит Украинской Православной Церкви Московского патриархата Онуфрий призвал верующих приходить на пасхальные богослужения.

Перед праздником он заявил, что "те верующие, которые придут, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все санитарные нормы". При этом, как сообщили украинские СМИ, самого Онуфрия госпитализировали с коронавирусом, однако официальные представители Церкви это не подтвердили.

В Днепре на священника завели уголовное дело за несоблюдение правил карантина.

В Украине по состонияю на 20 апреля насчитывается 5710 официально подтвержденных случаев заражения Covid-19. Скончался 151 человек.

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.