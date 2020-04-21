В Советском Союзе коронавируса нет. Кто и зачем вышел на митинг против самоизоляции в Северной Осетии

Чиркинов, о котором говорит Чельдиев, - этнический турок, который всю жизнь живет в Осетии. Он тоже считает себя гражданином СССР, хотя и сказал в разговоре с Би-би-си, что политическая деятельность ему чужда.

Больше двух лет он "отбивает" тех, кому отключают газ, свет и воду за неуплату ЖКХ, а также объясняет жителям Осетии, почему, по его мнению, они не должны платить за кредиты.

С началом пандемии коронавируса Чиркинов стал объяснять жителям Осетии, что болезни подвержены те, у кого слабый иммунитет, а ослабляют его якобы рамки металлоискателей. Чиркинов рассказывал о связи рамок с коронавирусом сотрудникам республиканского Роспотребнадзора и даже предложил оплатить замеры излучения. Там ему ответили, что будут разбираться в мае.

После того как Чиркинов подружился с Чельдиевым в соцсетях (лично они никогда не встречались) и стал вести свою деятельность активнее, ему начали угрожать: "Давали понять, что быстро скачешь и не в ту сторону".

В ночь на 16 апреля неизвестные сожгли его машину. В скриншоте переписки, выложенном Чиркиновым в "Телеграме", ему пишут, что поджог совершили из-за того, что он назвал Владикавказ его советским названием Орджоникидзе.

Гражданами СССР считают себя не только соратники Чельдиева и Чиркинова. Идея о том, что Советский Союз до сих пор существует, а Российская Федерация со всеми ее структурами нелегитимна, популярна во многих регионах страны. Ее последователи насчитывают десятки тысяч человек. Одним из главных доводов в пользу своей версии они считают пропажу оригинала Беловежского соглашения о распаде СССР и создании СНГ от 1993 года.

"Люди к ним прислушиваются, потому что денег нет"

До начала распространения коронавируса сообщество граждан СССР не было столько популярным в Осетии.

Политический редактор осетинского информационного портала "ОсНова" Руслан Тотров считает, что конспирологи и "граждане СССР" очень удачно нашли друг друга в условиях пандемии.

"Здесь очень велик процент людей, работающих вчерную или всерую. Естественно, любые требования самоизоляции прямо или косвенно их касаются. В этой ситуации человек начинает мыслить категориями "либо голод, либо вирус, присутствие которого я не осязаю", - говорит Руслан.

Этим, по мнению Тотрова, умело воспользовались лидеры мнения о несуществовании Covid-19. Журналист говорит, что в Северной Осетии сейчас тысячи людей, называющих коронавирус чипированием населения и попыткой посадить всех под колпак.