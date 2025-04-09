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Армия Эстонии может получить право топить гражданские суда "в качестве крайней меры"

Пулемет на борту корабля Королевского флота Великобритании HMS Mersey. Совместные учения ВМС Эстонии и немецких истребителей Eurofighter Typhoon, базирующихся в Эмари. Таллинн, март 2023 года.
Пулемет на борту корабля Королевского флота Великобритании HMS Mersey. Совместные учения ВМС Эстонии и немецких истребителей Eurofighter Typhoon, базирующихся в Эмари. Таллинн, март 2023 года. Фото: Postimees/Scanpix Baltics

Рийгикогу готовится изменить Закон о Силах обороны Эстонии, чтобы иметь возможность лучше контролировать безопасность инфраструктуры в Балтийском море и при необходимости атаковать гражданские суда. Третье чтение поправок намечено на сегодня, сообщает Rus.Postimees.

Депутаты Рийгикогу 9 апреля могут легализовать право Сил обороны использовать оружие против судов, которые представляют угрозу для морской инфраструктуры. В минувший понедельник Комиссия Рийгикогу по обороне одобрила текст законопроекта Минобороны для рассмотрения его в окончательном, третьем чтении.

"Основной целью закона является усиление морской безопасности, - гласит текст Комиссии по обороне, опубликованный на сайте Рийгикогу. - Законопроектом предлагается внести изменения в Закон о Силах обороны, регулирующие право реагировать на угрозы жизненно важной морской инфраструктуре Эстонии. Уточняется использование Силами обороны мер для выполнения этих задач в экономической зоне".

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