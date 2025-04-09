Армия Эстонии может получить право топить гражданские суда "в качестве крайней меры"

Рийгикогу готовится изменить Закон о Силах обороны Эстонии, чтобы иметь возможность лучше контролировать безопасность инфраструктуры в Балтийском море и при необходимости атаковать гражданские суда. Третье чтение поправок намечено на сегодня, сообщает Rus.Postimees.
Депутаты Рийгикогу 9 апреля могут легализовать право Сил обороны использовать оружие против судов, которые представляют угрозу для морской инфраструктуры. В минувший понедельник Комиссия Рийгикогу по обороне одобрила текст законопроекта Минобороны для рассмотрения его в окончательном, третьем чтении.