Комиссия Сейма поддержала выход Латвии из Оттавской конвенции

Законопроект рассматривается в срочном порядке в двух чтениях.

К законопроекту была подана пара предложений технического характера.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Артем Уршульский отметил, что процедура выхода из Оттавского договора "специфична и уникальна", поскольку страны-участницы должны обосновать причины выхода. По мнению министерства, это должно быть внесено в закон, чтобы всем были недвусмысленно ясны причины выхода Латвии из договора. Депутаты решили поддержать предложение.

Как сообщалось ранее, Латвия выйдет из конвенции синхронно с Эстонией, Литвой и Польшей. Премьер-министр Финляндии Петтерири Орпо также заявил, что Финляндия намерена выйти из Оттавской конвенции.

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, но вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, в том числе большинство западных стран. К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Государства-участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить и не приобретать их иным путем, не хранить и никому прямо или косвенно не передавать.

Кроме того, государства-участники конвенции обязуются никоим образом не помогать, не поддерживать и не поощрять никого к действиям, запрещенным для любого государства-участника в соответствии с настоящей конвенцией. Каждое государство-участник обязуется также уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями конвенции.

В тот момент, когда было принято решение о присоединении Латвии к Оттавской конвенции, не было военных, стратегических соображений или соображений безопасности, почему бы Латвии не присоединиться к ней, но сейчас ситуация с безопасностью в Балтийском регионе изменилась, отмечает МИД.