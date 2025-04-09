В Стамбуле в четверг состоится новая встреча делегаций США и России, подтверждает Кремль

Как заявили в Министерстве иностранных дел РФ, предстоящие в ближайшие дни переговоры будут посвящены нормализации работы дипломатических представительств обеих стран.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что встреча запланирована именно на четверг.

Российскую делегацию на переговорах возглавит посол России в США Александр Дарчиев. Американскую делегацию будет представлять заместитель помощника государственного секретаря по европейским делам Соната Коултер.

Предыдущая встреча между делегациями состоялась 27 февраля также в Стамбуле и проходила в закрытом формате. Результаты той встречи официально не разглашались, однако американская сторона заявила, что были намечены шаги по нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран. Со своей стороны Министерство иностранных дел России тогда сообщило, что предложило США восстановить прямое авиасообщение между двумя государствами.

В заявлении МИД РФ тема Украины не упоминалась. Также Государственный департамент США накануне подтвердил, что вопрос Украины в повестке стамбульских переговоров не значится.