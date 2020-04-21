Беременность и коронавирус: советы и предостережения

Забине К. собирается рожать в одном известном больничном комплексе. Наличие отделения интенсивной терапии на случай, если при родах что-то пойдет не так, было главным критерием для 42-летней женщины, когда она решала, какую клинику выбрать. Но началась коронавирусная пандемия, рассказывает в интервью DW психолог из Кельна, и планы пришлось срочно менять. "Это был шок", - вспоминает Забине.

Потому что все резко изменилось и оказалось под вопросом. Например, вышел запрет на присутствие отцов в родильном зале. В большом родильном отделении, где обычно одна акушерка обслуживает сразу нескольких рожениц, Забине могла оказаться наедине со своими схватками. Перспектива - не из приятных. У Забине уже есть один ребенок, и она знает, как это важно, чтобы во время родов рядом находился близкий человек. К тому же в большой клинике выше риск заразиться коронавирусом. Беременной женщине пришлось пересматривать все свои планы. При том, что до родов оставались считанные недели, а информацию приходилось искать самой через интернет.

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Многие беременные женщины в эти дни вынуждены принимать важные решения в условиях неизвестности и неопределенности. Отцам в Германии теперь снова разрешен доступ в родильный зал, если у них нет симптомов. При этом больница в любой момент вправе запретить посторонним вход в целях ограничения распространения инфекции.

"Мой муж очень хотел присутствовать при родах. Чтобы поддержать меня и своими глазами видеть рождение нашего первого ребенка. А теперь неизвестно, как все это будет", - делится своими опасениями Мария С. У 30-летней учительницы из Кельна дата родов рассчитана на начало июня.

Забине повезло. Даже если муж не сможет сопровождать ее на родах, рядом будет ее персональная акушерка, которую удалось найти в последний момент. А поскольку эта акушерка числится в штате определенного родильного дома, то и рожать Забине будет именно там. Данный родильный дом не имеет отделения интенсивной терапии. Но в условиях пандемии на первый план выходят иные критерии. "В маленьком роддоме меньше опасность заразиться вирусом", - полагает Забине.

Как влияет SARS-CoV-2 на организм беременной женщины и плода?

И без коронавируса беременность для многих женщин - это время страхов и сомнений. А теперь еще добавляются новые опасения. Что будет, если вирусом заразится мать? Насколько защищен от инфекции в ее утробе ребенок? В каком состоянии будут больницы, когда придет время рожать? Как справиться с малышом в условиях самоизоляции и локдауна? Поможет ли государство в случае финансовых затруднений? На многие вопросы, которые сейчас волнуют беременных, нет однозначных ответов.