В сопровождении конвоя: находившиеся на карантине граждане Болгарии покинут Латвию

Как сообщила представитель Бауского самоуправления по общественным отношениям Иева Шомина, сегодня в 14 часов все 18 граждан Болгарии будут отконвоированы на пункт пересечения латвийско-литовской границы в Гренцтале. Там их встретит литовская полиция, чтобы без остановки сопроводить до границы с Польшей.

Как рассказала представитель по связям Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, перевозку организовали посольство Болгарии, Министерство иностранных дел и краевое самоуправление.

Болгары поедут на своих собственных автомашинах, на которых они и приехали в Латвию.

Как сообщалось, 6 апреля в Латвию из Эстонии въехали 18 граждан Болгарии, один из которых оказался зараженным Covid-19, поэтому в Литву их не впустили. Они находились на карантине в помещениях бывшей Межотненской школы-интерната.