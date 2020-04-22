В Иецаве полицейские устроили засаду и поймали вора

Допуская, что вор может вернуться, сотрудники Региональной муниципальной полиции устроили засаду - припарковались так, чтобы их машину было не видно и начали ждать, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā.

"Минут через 35-40, на месте появился мужчина, осмотрелся, взял трубы и пошел", - рассказал Гундарс Дзенис, начальник Иецавского участка Региональной муниципальной полиции.

Мужчина был настолько удивлен внезапным появлением полиции, что даже и не пытался убежать.

Он сказал, что это был первый заход за трубами, ему они были нужны для того, чтобы положить через дорогу, для того, чтобы там никто не ездил. Для чего он это придумал, осталось неясным.

Но это не все.

Когда утром на работу пришли строители, оказалось, что с объекта пропали разные материалы на 2000 евро. Скорее всего, мужчина был не один. Вор передан Госполиции для дальнейшего следствия.

Видео: сюжет Degpunktā о краже в Иецаве (на латышском языке)