Обеды медикам и маски для детей. Холдинг LNK Group отчитался о благотворительности

Учитывая изменения в стране в течение установленного срока чрезвычайной ситуации, для того чтобы помочь работающим в условиях повышенной нагрузки медикам, предприятие LNK Group продолжит обеспечивать медиков стационара Латвийского центра инфектологии обедами до окончания чрезвычайного положения 12 мая.

Начиная с 20 марта, медикам стационара Латвийского центра инфектологии уже доставлено почти 4000 обедов, что составляет более 120 комплектов горячих обедов каждый день.

"Такую поддержку получаем впервые. Конечно, вкусная еда представляет собой важный источник энергии в это тяжелое время, тем не менее, еще более важным аспектом являются позитивное отношение и поддержка общества", - говорит профессор Байба Розентале, главврач Латвийского центра инфектологии.

Также сообщается, что холдинг LNK Group на данный момент реализует 4 различных программы помощи. Параллельно обеспечению медиков Латвийского центра инфектологии обедами, предприятие оказывает поддержку Детской клинической университетской больнице путем приобретения 75 000 медицинских масок.

Первая доставка в количестве 15 000 штук уже состоялась.

Это высококачественные маски из Германии, специально предназначенные для больниц.

В свою очередь, что касается школьников, у которых не было необходимого технического обеспечения для полноценного освоения учебного материала удаленно, предприятие LNK Group в рамках проекта поддержки в целом 13 школьникам из Дегумниекской, Дзелзавской, Лиэзерской и Баркавской основных школ подарило планшеты, которые обеспечены подключением к Интернету до окончания учебного года.