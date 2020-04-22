3 натуральных продукта для лечения волос, которые можно найти у себя на кухне

От частого использования стайлинговых средств, воздействия солнца и влияния окружающей среды волосы может сильно пострадать здоровье волос. Тусклые и сухие пряди говорят о том, что волосам не хватает питания и увлажнения. Пока мы придерживаемся мер безопасности и не ходим в салоны, спасти ситуацию помогут подручные средства.
Кефир
В кефире содержится масса полезных веществ, в том числе - витамин Е, кальций и витамины группы В. Данный продукт очищает кожу головы, что актуально в частности для тех, кто страдает от перхоти и себореи. Обладательницам жирного типа кожи кефир тоже поможет. А ещё он увлажняет сухие локоны, лечит секущиеся концы и предотвращает выпадение волос.
Распределите кефир на волосах, обмотайте целлофаном и полотенцем и оставьте такую маску на час. Если делать кефирные маски регулярно, то качество и внешний вид волос улучшится.
Исключение для использования: окрашенные волосы. Кефир быстро вымывает пигмент.
Мёд
Мёд - увлажняет волосы, восстанавливает поврежденные локоны и делает их блестящими и гладкими, а также лечит зуд и раздражение кожи головы. Мёд действует эффективно даже без добавления других компонентов.
Его рекомендуется наносить на влажные волосы, втирая в кожу головы. Чтобы улучшить результат, необходимо сделать тепловой эффект, обернув голову полиэтиленом и полотенцем.
Внимание! Будьте осторожны и предварительно удостоверьтесь, что у вас отсутствует аллергия на мёд: нанесите несколько капель на маленький участок кожи и следите за реакцией. Если возникло жжение или покраснение, стоит быстро смыть его.
Оливковое масло
А вот и лидер по содержанию ненасыщенных жирных кислот. В его составе: кальций, железо, фосфор, витамины А, Е и К и др. Это масло восстанавливает волосы, обволакивает их тонкой защитной плёнкой, защищая их от вредного воздействия внешней среды. Это отличный вариант для обладательниц сухих и ломких волос. В свою очередь, тем у кого пряди и так склонны к жирности, лучше воздержаться.
Перед тем, как нанести масло на волосы, подогрейте его в микроволновке 30 секунд. Затем наносите на волосы и корни, массируя кожу головы.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!