3 натуральных продукта для лечения волос, которые можно найти у себя на кухне

Кефир

В кефире содержится масса полезных веществ, в том числе - витамин Е, кальций и витамины группы В. Данный продукт очищает кожу головы, что актуально в частности для тех, кто страдает от перхоти и себореи. Обладательницам жирного типа кожи кефир тоже поможет. А ещё он увлажняет сухие локоны, лечит секущиеся концы и предотвращает выпадение волос.

Распределите кефир на волосах, обмотайте целлофаном и полотенцем и оставьте такую маску на час. Если делать кефирные маски регулярно, то качество и внешний вид волос улучшится.

Исключение для использования: окрашенные волосы. Кефир быстро вымывает пигмент.

Мёд

Мёд - увлажняет волосы, восстанавливает поврежденные локоны и делает их блестящими и гладкими, а также лечит зуд и раздражение кожи головы. Мёд действует эффективно даже без добавления других компонентов.

Его рекомендуется наносить на влажные волосы, втирая в кожу головы. Чтобы улучшить результат, необходимо сделать тепловой эффект, обернув голову полиэтиленом и полотенцем.

Внимание! Будьте осторожны и предварительно удостоверьтесь, что у вас отсутствует аллергия на мёд: нанесите несколько капель на маленький участок кожи и следите за реакцией. Если возникло жжение или покраснение, стоит быстро смыть его.

Оливковое масло

А вот и лидер по содержанию ненасыщенных жирных кислот. В его составе: кальций, железо, фосфор, витамины А, Е и К и др. Это масло восстанавливает волосы, обволакивает их тонкой защитной плёнкой, защищая их от вредного воздействия внешней среды. Это отличный вариант для обладательниц сухих и ломких волос. В свою очередь, тем у кого пряди и так склонны к жирности, лучше воздержаться.

Перед тем, как нанести масло на волосы, подогрейте его в микроволновке 30 секунд. Затем наносите на волосы и корни, массируя кожу головы.