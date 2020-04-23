Коронавирус и полеты: авиапассажиров ждут новые правила

Предлагаемые меры не выглядят неожиданными или радикальными, но они с большой долей вероятности будут иметь малоприятные для авиапассажиров последствия. Во-первых, общее время воздушного путешествия ощутимо возрастет, потому что все процессы в аэропортах неминуемо замедляться, а потому приезжать туда придется с еще большим запасом времени, чем раньше.

Цены на авиабилеты могут вырасти

Это повысит на внутриевропейских и тем более на внутригерманских направлениях конкурентоспособность скорых поездов, в том числе, возможно, ночных, со спальными вагонами, тем более что в индивидуальном купе куда меньше опасности заразиться, чем в салоне самолета. Все это может приблизить достижение одной из целей защитников климата: положить конец авиаперевозкам внутри Германии.

Нужны будут дополнительные автобусы для доставки пассажиров к трапам самолетов ФОТО: picture-alliance/dpa/H.Schmidt

Во-вторых, предлагаемые меры, особенно если они сохранятся дольше, чем на шесть недель (из чего, видимо, следует исходить), могут привести к удорожанию полетов. Ведь у аэропортов возрастут расходы, например, на персонал и те же дополнительные автобусы для перевозки пассажиров малыми группами. Хотя бы часть этих издержек аэропорты, скорее всего, попытаются переложить на авиакомпании путем увеличения аэропортовых сборов, а те - на своих клиентов.

В то же время замедление процесса посадки пассажиров и их выхода из самолета (тем более, если власти потребуют еще и дезинфекции салона после каждого полета) ударит по бизнес-модели очень популярных в Европе лоукостеров, которая предполагает максимальное сокращение срока пребывания в аэропорту для снижения платы за стоянку. Впрочем, есть надежда, что сильно подешевевший авиационный керосин компенсирует воздушным перевозчикам дополнительные расходы и даже позволит им не повышать цены, особенно на первоначальном этапе привлечения прежних клиентов.

Канцлер Австрии: Полеты - только между странами без коронавируса

Но когда же самолеты вновь начнут регулярно летать по Европе? Власти ФРГ о возможных сроках пока ничего не говорят. Испания объявила, что в 2020 году не будет принимать иностранных туристов. А канцлер Австрии Себастьян Курц 21 апреля заявил, что считает возобновление международного воздушного сообщения в средне- и долгосрочной перспективе возможным только между государствами с успешной стратегией борьбы против Covid-19.

Курц уточнил, что имеет в виду страны, в которых либо вирус полностью побежден, либо число инфицированных очень низкое. Если исходить из таких критериев, то до широкомасштабного восстановления воздушного сообщения в Европе еще весьма далеко.