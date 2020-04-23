PTAC: латвийцы жалуются на компании по взысканию долгов

Витолиня рассказала, что жители обратились в PTAC, считая, что в период кризиса требовать возврат долгов нельзя, со стороны коммерсантов это неэтично. Также она указала, что люди не знают о том, что коллекторы берут плату за свои услуги.

"Многим сейчас особенно тяжело, но если еще просят оплатить задолженности, то люди недовольны. Основа взыскания долга людям часто непонятна, люди не знают, что за взыскание долга нужно дополнительно платить", - рассказала Витолиня.

Глава PTAC отметила, что компаниям по взысканию долгов в рамках возможностей стоит дать людям возможность оплатить долги за более продолжительный срок, учитывая режим ЧС в стране.

"Долги нужно платить, это однозначно, и кризисное время не исключение. Но если человек в конкретное время действительно не может оплатить, то нужно обратиться к компании по возвращению долгов и решить вопрос", - сказала Витолиня отметив, что одной из основных проблем является то, что должники прячутся и не идут на контакт.

Витолиня отметила, что в последнее время уровень финансовой грамотности латвийцев существенно не увеличился.

По ее словам, в период режима ЧС многие кредитополучатели хотят получить кредитные каникулы, но далеко не все понимают и не информированы, что долг в любом случае надо будет оплатить, а в период кредитных каникул нужно так или иначе платить проценты.

Витолиня сообщила, что у PTAC нет информации о том, что в период режима ЧС увеличился объем выданных так называемых "быстрых кредитов".