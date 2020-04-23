Фотограф из Риги проводит фотосессии по видеосвязи. Смотрите, как круто выходит!

ФОТО: Дарья Митина

"Да, это не снимки самого лучшего качества, но только вдумайтесь какие это возможности для творчества - обычный видеозвонок. Модель может быть в другой стране или в месте, где сейчас приняты жесткие карантинные меры, нельзя выходить на улицу, но такая съемка скрасит настроение", - призналась Дарья в своём блоге на Facebook.

Видеофрагмент такой фотосессии:

Даша честно говорит, что идея принадлежит не ей. Однако она является одной из первых, кто реализовал её в Латвии. Автор фотосессий - итальянский фотограф Алессио Альби.

ФОТО: Дарья Митина

Как рассказала рижанка, фотосессии проходят по видеозвонку в приложении Facetime:

"Это практически тоже самое, что звонок по Skype, но у Facetime чуть лучше условия для снимков экрана".

Что очень удобно, так это то, что видеозвонок может быть с моделью из любой страны, например, Анастасия (модель на фото ниже) живёт в Лондоне.

ФОТО: Дарья Митина

"И мне ещё писали девчонки из Германии, Испании, где карантинные меры суровее. Я думаю это важно, что именно в условиях карантина это актуализировалось. Это творчество, но бесконтактное", - отмечает Дарья.

Как всё происходит? Фотограф созванивается с моделью, каждый находится у себя дома. Модель фиксирует телефон на подставке или просит кого-то дома подержать телефон. Далее модель позирует, а Даша помогает с выбором поз. За время фотосессии меняются ракурсы, локации и образы.

Что отметила Даша после первой фотосессии:

Плохое соединение чревато пиксельным изображением. Несмотря на то, что на исходники это не повлияет, это повлияет на видение фотографом модели.

Модели нужно не только объяснить "как встать", но и с какого ракурса вы видите кадр, именно ей придется двигать "камеру", через которую вы будете делать снимок.

Один из главных плюсов для модели дома - смена нарядов, а все аксессуары всегда под рукой.

Умение модели себя накрасить и причесать, а также красивое и убранное жилое пространство или его кусочек - это залог успеха.

Продумать подставку для телефона модели нужно ещё до звонка. Наличие штатива в доме - плюс.

Ещё подробнее о выводах после первой фотосессии - в посте Дарьи в Instagram (кликайте на публикацию):

"Фотосессия по звонку FaceTime 😜 отличный выход, когда хочется новых фотографий в это непростое время 😀 если есть талант, то классные кадры реально сделать и без камеры за 5к",

- пишет участница одной из фотосессий Валерия Швец.

А ведь действительно! Такая фотосессия поможет улучшить настроение любому, кто сейчас находится на карантине или в самоизоляции. А также будет, что вспомнить! Да и фото выходят шикарные, только гляньте:

ФОТО: Дарья Митина

ФОТО: Дарья Митина

ФОТО: Дарья Митина

ФОТО: Дарья Митина

Галерея: Фотосессии по видеосвязи