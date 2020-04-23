Более чем у половины жителей Латвии не хватает знаний о безопасности данных

40% жителей не уверены, что их данные в цифровой среде находятся в безопасности, в свою очередь 60% опрошенных, толком не знают, как безопасно хранить свои данные в смартфоне.

В ходе исследования было выявлено, какие меры предосторожности соблюдают опрошенные респонденты, заботясь о безопасности своих данных в цифровой среде. Чаще всего опрошенные отмечали, что не открывают электронные письма и приложения к ним от неизвестных и подозрительных отправителей (76%), не открывают сайты, предлагаемые в подозрительных электронных письмах (72%), используют антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновляют (61%).

"Мошенники там, где есть люди и их деньги: чем больше времени люди проводят в интернете, тем больше там всяких негодяев, и наоборот, где нет людей – там не и мошенников," - комментирует ситуацию директор SKDS Арнис Кактиньш.

Он рассказал, что наряду с развитием технологий, киберпреступники также ищут новые способы получения желаемой для них информации. Например, Федеральное бюро расследование (ФБР) США в первый день пандемии Covid-19 получило приблизительно 1000 сообщений о различных кибератаках, а сегодня таких случаев по 3000 – 4000 в день.

Вместе с тем поисковая система Google сообщает, что ежедневно блокирует 18 миллионов мошеннических э-писем, связанных с Covid-19, без учета более 240 миллионов повседневного спама, который получают пользователи Gmail от киберпреступников, пытающихся нажиться в условиях коронавируса.

В свою очередь орган предотвращения инцидентов, связанных с безопасностью информационных технологий Cert.lv сообщает, что в Латвии обнаружены киберпреступления, связанные с тематикой Covid-19

Исследование Huawei – "Опыт и информированность жителей по вопросам безопасности и конфиденциальности в интернете и атаках в цифровой среде", было проведено при сотрудничестве с Центром исследования рынка и изучения общественного мнения SKDS, в опросе приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.