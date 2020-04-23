После того как Элксниньш стал мэром, его зарплата в думе выросла в пять раз

В прошлом году, когда Андрей Элксниньш был избран мэром Даугавпилса, его зарплата в думе увеличилась в пять раз, свидетельствует поданная им в СГД декларация должностного лица, сообщает агентство LETA.
В прошлом году общие доходы председателя думы составили 31 918 евро, в том числе 24 555 евро задекларированы как зарплата в думе. В свою очередь еще год назад его общая зарплата как депутата была всего 4487 евро.
Еще 7600 евро Элксниньш в прошлом году получил от Daugavpils olimpiskais centrs, а три евро указаны как проценты, полученные от банка.
Политик не задекларировал накоплений и долгов, несмотря на то, что еще год назад в его декларации были указаны наличные накопления в размере 15 000 евро. По-прежнему в декларации упомянут выданный Элксниньшем заем в размере 50 000 евро.
В использовании мэра Даугавпилса также находится автомобиль Range Rover 2012 года выпуска.
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