После того как Элксниньш стал мэром, его зарплата в думе выросла в пять раз

В прошлом году общие доходы председателя думы составили 31 918 евро, в том числе 24 555 евро задекларированы как зарплата в думе. В свою очередь еще год назад его общая зарплата как депутата была всего 4487 евро.

Еще 7600 евро Элксниньш в прошлом году получил от Daugavpils olimpiskais centrs, а три евро указаны как проценты, полученные от банка.

Политик не задекларировал накоплений и долгов, несмотря на то, что еще год назад в его декларации были указаны наличные накопления в размере 15 000 евро. По-прежнему в декларации упомянут выданный Элксниньшем заем в размере 50 000 евро.

В использовании мэра Даугавпилса также находится автомобиль Range Rover 2012 года выпуска.