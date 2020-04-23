В Резекне задержан мужчина, который ранее был причастен к делу о заказном убийстве

Сотрудники Уголовной полиции Управления Латгальского региона получили информацию о лицах, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. В сотрудничестве со специалистами Службы специальных операций Sigma Государственной пограничной службы они провели оперативные мероприятия. Была остановлена машина марки Lexus, в которой находились проверяемые лица.

Во время осмотра автомобиля в нем были обнаружены незарегистрированное огнестрельное оружие и амуниция - боевые патроны.

Обыск продолжился по месту жительства, где были обнаружены наркотические и психотропные вещества. Курсите отметила, что наркотические вещества, скорее всего, - амфетамин, но для определения точного количества и состава веществ, назначена необходимая экспертиза.

В ходе расследования было установлено, что обнаруженные психотропные вещества, используются в медицинских целях, и для их приобретения требуется рецепт, выданный медицинским представителем. В квартире также были обнаружены важные составные части оружия.

По подозрению в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, транспортировке или передаче наркотиков были задержаны два человека - мужчина 1983 года рождения и женщина 1988 года рождения. Мужчина уже и ранее попадал в поле зрения полиции как представитель организованной преступности, причастный к особо тяжкому преступлению - делу о заказном убийстве.

В настоящее время полиция также выясняет связь этого лица с другими уголовными преступлениями.

Согласно Уголовному закону, незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировка или передача наркотических или психотропных веществ без намерения их реализовать наказывается лишением свободы на срок до трех лет, временным лишением свободы, принудительными работами или денежным штрафом с пробационным надзором в течение трех лет.