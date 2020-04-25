Круизный лайнер Magnifica больше месяца дрейфовал в открытом море. На борту не было ни зараженных Covid-19, ни карантина. DW поговорила с пассажирами, которые наконец сошли на берег во Франции.

20 апреля круизный лайнер Magnifica швейцарской компании MSC прибыл в порт Марселя. На нем - 3000 пассажиров и членов экипажа, все они не были на берегу почти шесть недель. Когда 5 января в порту Генуи круиз начался, мало кто из его участников слышал про коронавирус. Из Европы лайнер через Кабо-Верде последовал в Латинскую Америку.

Он не заходил ни в один порт, где по официальным данным были зафиксированы случаи заражения Covid-19.

При подходе к Австралии 14 марта капитан судна принял решение не высаживать пассажиров на берег, чтобы не занести вирус на корабль. Пока лайнер возвращался обратно в Европу, на его борту царила вполне обычная жизнь - без масок, социального дистанцирования и других примет карантина. На сцене каждый вечер показывали представления, работали бары и рестораны, а отдыхавшие с опаской ожидали возвращения домой. Вот что рассказали DW пассажиры Magnifica.

Фарид Новрузи, Азербайджан: "На корабле другая атмосфера - без ограничений и масок"

- Новости о пандемии начали поступать, когда мы подплывали к Таити. Губернатор одного из Островов Кука даже не разрешил нам высадиться. Это был первый сигнал. В Новой Зеландии мы еще гуляли, а после этого начались тревожные новости о том, что в Австралии больше 100 случаев (заражения коронавирусом. - Ред.) И когда мы 14 марта доплыли до Хобарта (столица австралийского штата Тасмания. - Ред.), капитан принял решение не высаживать пассажиров, и нам пришлось остаться на корабле.

До Новой Зеландии мы почти друг друга не знали, но после того, как запретили выходить на сушу, очень сплотились.

Все начали общаться друг с другом, я сам со столькими людьми перезнакомился. Сейчас мы прощаемся очень эмоционально, никто не хочет покидать корабль. Некоторые говорят, что хотели бы остаться здесь еще как минимум на пару месяцев - до того, пока все эти события не пройдут.

Здесь на корабле атмосфера совсем другая: никаких ограничений, никаких дистанций, никаких изоляций, никаких масок. Поэтому есть люди, которые не хотят уходить из этой сказки в ту реальность, которая сейчас за бортом.

Этот круиз - часть моего кругосветного путешествия за 180 дней. Я к нему готовился с начала прошлого года. Из-за коронавируса некоторые страны на моем маршруте поменялись, но я все еще надеюсь продолжить путешествие, когда откроются границы.

Энди Гербер, Швейцария: "Немного страшно возвращаться домой"

- В последний раз мы были на суше 10 марта в Новой Зеландии. Но на борту корабля полно развлечений с восьми утра и до полуночи: два бассейна, шведский стол, бары, вечеринки - скучать было некогда! Правда, закончилось вино, осталось только просекко и пиво.

Конечно, мы знали, что творится в мире, и переживали за близких, оставшихся дома, но в то же время были очень рады, что мы на борту в безопасности.

Мы видели, что пассажиры других кораблей могли выходить на берег, но, мне кажется, капитан принял правильное решение. Мы все здоровы, ни у кого из пассажиров нет коронавируса.

Это путешествие я планировал за два года, чтобы отметить мое 70-летие. Был зарезервирован стейкхаус в Сиднее. Конечно, все пришлось отменить, ведь в Сиднее мы оставались на борту. 17 марта капитан объявил, что круиз закончился, и мы вернемся домой. Некоторые пассажиры высадились в Сиднее и Мельбурне, но многие остались на борту, лететь на самолете тоже небезопасно.

Домой нас повезут на специальном автобусе. Несколько таких автобусов отправилось сегодня во Францию и в Италию. Мы поедем завтра в Цюрих. Всем выдали защитные маски и перчатки.

Мы немного боимся возвращаться домой, здесь мы были в безопасности, а там нужно будет привыкать держать дистанцию, как-то ходить в магазин в этих условиях, я понятия не имею, что сейчас разрешено, а что запрещено. У меня пустой холодильник, а мне 70 лет, я вхожу в группу риска, придется кого-то просить закупить еды.