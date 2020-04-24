"Она жить собиралась". Как молодые и здоровые умирают от коронавируса

Жарким летом 2017 года телеоператор Грачья Сагателян шел мимо футбольной площадки, когда один из игравших с мячом упал на землю. Сагателян подбежал к молодому человеку и начал звонить в скорую. Но пока врачи ехали, тот умер у оператора на руках от сердечного приступа.

"Он рассказывал мне эту историю и тер глаза, чтобы не расплакаться. Говорил, что внутри тогда все перевернулось, что он тогда понял, какая хрупкая у человека жизнь. И как он сам ее ценит", - вспоминает коллега Сагателяна Елена Дорогавцева.

Выходец из патриархальной армянской семьи, Сагателян учился в московском гуманитарном институте телевидения и радиовещания имени Литовчина и стал одним из немногих выпускников, работающих по профессии. "Он это обожал, еще в школе нас всех фотографировал и снимал", - вспоминает его тетя Ивета.

С 2010 года работал на телеканале "АрменТВ". "Я так радовался, что пришел человек, которому не надо объяснять наши термины и жаргон, - вспоминает его друг и коллега Армен Саргсян. - Грачья тогда еще учился, у него было такое детское лицо и добрая улыбка… Он очень мало говорил, мы думали, что стесняется поначалу, но потом поняли, что это вообще в его характере - такая скромность и деликатность".

Увлекался Грачья, в основном, работой. Трудоголик, он мог часами говорить о технике, знал все новинки, копил на камеры и тратил на них почти все свои деньги. Последнее его сообщение Армену - ссылка на речной пейзаж, "как-то особенно снятый с коптера". "Он замечал красоту. И момента, и пейзажа, и девушек", - вспоминает друг.

Потом Грачья ушел в студию "Красный квадрат", где снимают передачи для "Первого канала". Он был спокойный и очень профессиональный, "вокруг него сразу воцарялась гармония", рассказывает его коллега Дорогавцева: "Я всегда просила, чтобы на съемки ездил со мной именно он".

Она вспоминает их сюжет об аварии, в котором нужен был кадр на три секунды, как проезжает машина и катится колесо. Грачья нашел куст у дорожного столба, на котором сидела божья коровка. "Ему обязательно надо было, чтобы в кадре с колесом оказалась эта коровка, он всегда хотел сделать все интереснее. В итоге снимали полчаса, - улыбается Елена. - Все, что он делал, даже самые мелкие сюжеты, он старался делать красиво. Мы как-то снимали дуб, который якобы лечит людей. Ну дуб, ну ему 350 лет, что там можно снять? Нет же, Грачья пойдет, придумает, скадрирует, и вроде у тебя не было материала - а вот он уже есть".

Сагателян подрабатывал съемками свадеб - и так серьезно подходил к этим видео, рассказывают знакомые, что потом рассылал друзьям успешные кадры, гордился ими.