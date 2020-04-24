Эстония: за превышение скорости мужчину посадили в тюрьму. Он пробудет там долго

23 апреля Вируский уездный суд в рамках согласительного производства признал 38-летнего мужчину виновным и назначил ему по совокупности наказание в один год тюремного заключения.

К данному наказанию добавили часть вынесенного ему судом в декабре прошлого года наказания и присудили ему в качестве окончательного приговора по совокупности 2 года 3 месяца и 29 дней тюремного заключения, водитель получил больше двух лет тюрьмы, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Вируской окружной прокуратуры.

Согласно обвинению, 37-летний мужчина 21 марта в 16 часов в Ида-Вирумаа в Йыхви управлял автомобилем Volvo V50, который ехал со скоростью 186 км в час на участке дороги с максимально разрешенной скоростью 90 км/ч, тем самым превышая допстимую скорость не менее, чем на 90 километров.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Леа Бяренсон рассказала, что находившийся за рулем автомобиля мужчина проигнорировал указание полиции остановиться и пытался скрыться.

"За автомобилем последовал патруль полиции, и через несколько минут нарушитель остановился. Выяснилось, что 37-летний водитель был в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке", - сказала Бяренсон.

Стоит отметить и тот факт, что у подозреваемого никогда не было права на управление транспортным средством, но несмотря на это, помимо субботнего случая, он 15.02.2020 в 00.48 гнал на том же автомобиле по шоссе со скоростью 146 км/ч и также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый ранее был неоднократно наказан в уголовном порядке, в том числе и за управление моторно-транспортным средством в состоянии опьянения. Вируская окружная прокуратура ходатайствовала в суде о взятии мужчины под стражу на время проведения досудебного производства, поскольку поведение данного человека крайне опасно для общества.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, два последних случая были совершены с особой дерзостью. Прокурор заявляет, что это просто по случайности эти безумные пьяные гонки не закончились большой трагедией, как это произошло 11 января этого года на Сааремаа.