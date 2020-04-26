Вы, конечно, кликнете и никуда не денетесь: дочь Ленни Кравица Зои

Зои Кравиц, дочь знаменитых родителей - Ленни Кравица и Лизы Боне - не отстаёт от них ни на шаг: её частенько можно видеть на большом экране, она участвует во множестве модных рекламных кампаний, а также поёт в своей группе. Рассказываем о дочке знаменитого рокера!

"Аквамен" - отчим, а родители - лучшие друзья

Ленни Кравицу было 24, а Лизе Боне - 20. Музыкант посвятил любимой альбом Let Love Rule, который стал платиновым. Через шесть лет пара разошлась - у Лизы на руках осталась маленькая Зои, а Кравиц стал известен на весь мир. Судебных тяжб при разводе не устраивали:

"Я предпочитаю не загрязнять карму, а учиться на своем опыте. Мы приняли решение и расстались на добрых нотах - в конце концов, Зои на тот момент была центром моего мира",

- признавалась Боне.

В основном Зои воспитывали мама и бабушка. Воспитывали, надо сказать, строго: начиная с поведения и заканчивая пищевыми привычками.

"Меня растили в строгости: мама и бабушка, с которой я проводила много времени, следили, чтобы я правильно питалась, занималась йогой, вовремя ложилась спать", - рассказывала Зои в интервью Vogue.

К слову, с отцом отношения у неё, естественно, прекрасные: он всячески поддерживает дочь, а мама Зои - Лиза - лучший друг Ленни. Как и всем известный Кхал Дрого из "Игры престолов" - актер Джейсон Момоа, который является ныне мужем Боне и отцом их двоих детей - сына Накоа Вульфа Манакауапо Намакеаха Момоа и дочери Лолы Иолани Момоа.

В семье - мир и гармония, бывает же так!

Стоит отметить, что у Момоа с падчерицей безумно тёплые отношения. Они всегда поддерживают друг друга. Зои называет Джейсона "папой-медведем", а он, в свою очередь, ласково зовёт Зои "медвежонок Зозо".

Музыка и кино

Как вы уже поняли, Зои Кравиц - актриса, певица и модель. Первую заметную роль она получила в "Блудливой Калифорнии", затем последовали роли в "Дивергенте", "Тронутых" и нашумевшем сериале "Большая маленькая ложь".

Карьера девушки только идёт ввысь, и мы её могли видеть в части поттерианы "Фантастические твари и где они обитают".

Кроме того, летом прошлого года режиссёр будущего "Бэтмена" сообщил, что роль женщины-кошки в фильме исполнит именно Зои. К слову, в этой кинематографической вселенной роль Аквамена уже исполняет её отчим.

Если говорить о музыкальных способностях звёздной дочки, то вы можете оценить их сами, поскольку свои таланты Зои демонстрирует в группе Lolawolf:

"Единственное, что никогда не надену - это неудобную обувь"

Зои унаследовала от отца его стиль и необычное (в хорошем смысле этого слова) чувство вкуса.

Девушка является музой многих ведущих дизайнеров: она выходила на подиум для Balenciaga, снималась для кампаний Alexander Wang, Tiffany & Co. А для Calvin Klein (вместе с матерью) была лицом весенней коллекции Saint Laurent 2017 года. Кроме этого, Зои является амбассадором YSL Beauty.

Но нравятся звёздной дочке не только бренды. Она признаётся, что любит шопинг, однако самое интересное для неё - походы по блошиным рынкам и винтажным магазинам.

"Как описать это ощущение восторга, когда ты вдруг находишь потрясающее платье или сумку! Пару месяцев назад [отрывок интервью 2018 года. - Прим. ред.] на рынке Портобелло в Лондоне я наткнулась на голубое кимоно 1920-х. Этот период в моде - один из моих самых любимых [...] Но это не значит, что я хожу только в винтажных вещах.

Золотое правило моды - это смешение. Если ты одет только в дорогую дизайнерскую одежду, будешь выглядеть скучно, а если только в винтаж, то как бродяга.

Единственное, что никогда не надену - это неудобную обувь", - призналась звезда в интервью для Vogue.

Как вы понимаете, в модном арсенале девушки всё - от винтажных футболок и рваных джинсов до кутюрных нарядов с перьями, блестками и бантами.

Интересно, что свой уникальный вкус она демонстрирует не только на ковровых дорожках: любой выход используется как креативное решение модного образа.

Скучные наряды - не про Кравиц-младшую. Если простое по фасону платье - то только яркого цвета. Если классический пышный наряд - то непременно украшенный перьями.

Не стесняется девушка дополнять образы и необычными аксессуарами и ярким макияжем. Всё это как нельзя лучше подчёркивает ее уникальную внешность и страсть к экспериментам - от стрижек "под мальчика" до дредов.

Напоследок отметим, что Зои взяла лучшее от обоих родителей. И это касается не только внешности, талантов и уникального вкуса:

"Лучшее воспитание - это личный пример. Когда я родилась, мои родители были совсем молодыми [...].

Они были внутренне свободными людьми и ко всему относились легко и с юмором. И они помогали людям вокруг, а я просто наблюдала и повторяла",

- вспоминала Зои в одном интервью для Vogue.