Зои Кравиц, дочь знаменитых родителей - Ленни Кравица и Лизы Боне - не отстаёт от них ни на шаг: её частенько можно видеть на большом экране, она участвует во множестве модных рекламных кампаний, а также поёт в своей группе. Рассказываем о дочке знаменитого рокера! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Аквамен" - отчим, а родители - лучшие друзья 

Ленни Кравицу было 24, а Лизе Боне - 20. Музыкант посвятил любимой альбом Let Love Rule, который стал платиновым. Через шесть лет пара разошлась - у Лизы на руках осталась маленькая Зои, а Кравиц стал известен на весь мир. Судебных тяжб при разводе не устраивали:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я предпочитаю не загрязнять карму, а учиться на своем опыте. Мы приняли решение и расстались на добрых нотах - в конце концов, Зои на тот момент была центром моего мира",

- признавалась Боне. 

В основном Зои воспитывали мама и бабушка. Воспитывали, надо сказать, строго: начиная с поведения и заканчивая пищевыми привычками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Меня растили в строгости: мама и бабушка, с которой я проводила много времени, следили, чтобы я правильно питалась, занималась йогой, вовремя ложилась спать", - рассказывала Зои в интервью Vogue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К слову, с отцом отношения у неё, естественно, прекрасные: он всячески поддерживает дочь, а мама Зои - Лиза - лучший друг Ленни. Как и всем известный Кхал Дрого  из "Игры престолов" - актер Джейсон Момоа, который является ныне мужем Боне и отцом их двоих детей - сына Накоа Вульфа Манакауапо Намакеаха Момоа и дочери Лолы Иолани Момоа.

В семье - мир и гармония, бывает же так! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит отметить, что у Момоа с падчерицей безумно тёплые отношения. Они всегда поддерживают друг друга. Зои называет Джейсона "папой-медведем", а он, в свою очередь, ласково зовёт Зои "медвежонок Зозо".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Музыка и кино

Как вы уже поняли, Зои Кравиц - актриса, певица и модель. Первую заметную роль она получила в "Блудливой Калифорнии", затем последовали роли в "Дивергенте", "Тронутых" и нашумевшем сериале "Большая маленькая ложь". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Карьера девушки только идёт ввысь, и мы её могли видеть в части поттерианы "Фантастические твари и где они обитают".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кроме того, летом прошлого года режиссёр будущего "Бэтмена" сообщил, что роль женщины-кошки в фильме исполнит именно Зои. К слову, в этой кинематографической вселенной роль Аквамена уже исполняет её отчим.

Если говорить о музыкальных способностях звёздной дочки, то вы можете оценить их сами, поскольку свои таланты Зои демонстрирует в группе Lolawolf: 

"Единственное, что никогда не надену - это неудобную обувь"

Зои унаследовала от отца его стиль и необычное (в хорошем смысле этого слова) чувство вкуса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка является музой многих ведущих дизайнеров: она выходила на подиум для Balenciaga, снималась для кампаний Alexander Wang, Tiffany & Co. А для Calvin Klein (вместе с матерью) была лицом весенней коллекции Saint Laurent 2017 года. Кроме этого, Зои является амбассадором YSL Beauty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Но нравятся звёздной дочке не только бренды. Она признаётся, что любит шопинг, однако самое интересное для неё - походы по блошиным рынкам и винтажным магазинам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Как описать это ощущение восторга, когда ты вдруг находишь потрясающее платье или сумку! Пару месяцев назад [отрывок интервью 2018 года. - Прим. ред.] на рынке Портобелло в Лондоне я наткнулась на голубое кимоно 1920-х. Этот период в моде - один из моих самых любимых [...] Но это не значит, что я хожу только в винтажных вещах.

Золотое правило моды - это смешение. Если ты одет только в дорогую дизайнерскую одежду, будешь выглядеть скучно, а если только в винтаж, то как бродяга.

Единственное, что никогда не надену - это неудобную обувь", - призналась звезда в интервью для Vogue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как вы понимаете, в модном арсенале девушки всё - от винтажных футболок и рваных джинсов до кутюрных нарядов с перьями, блестками и бантами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Интересно, что свой уникальный вкус она демонстрирует не только на ковровых дорожках: любой выход используется как креативное решение модного образа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Скучные наряды - не про Кравиц-младшую. Если простое по фасону платье - то только яркого цвета. Если классический пышный наряд - то непременно украшенный перьями.

Не стесняется девушка дополнять образы и необычными аксессуарами и ярким макияжем. Всё это как нельзя лучше подчёркивает ее уникальную внешность и страсть к экспериментам - от стрижек "под мальчика" до дредов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напоследок отметим, что Зои взяла лучшее от обоих родителей. И это касается не только внешности, талантов и уникального вкуса:

"Лучшее воспитание - это личный пример. Когда я родилась, мои родители были совсем молодыми [...].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Они были внутренне свободными людьми и ко всему относились легко и с юмором. И они помогали людям вокруг, а я просто наблюдала и повторяла",

- вспоминала Зои в одном интервью для Vogue. 

Мы уверены, что эта девушка ещё не раз появится в звёздных кинолентах и отметится невероятными нарядами на торжественных мероприятиях. А пока ждём её новых выходов, предлагаем ещё раз взглянуть на знаменитую красавицу! 

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