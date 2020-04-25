Пандемия Covid-19 ударила по торговле наркотиками

Преступные группировки, которые производят такие наркотические вещества как метамфетамин и фентанил, зависят от поставок химических веществ из других стран, а это значит, что закрытие границ парализовало их работу. Крупнейшим поставщиком химвеществ является китайский город Ухань, где и началась пандемия Covid-19.

Распространение коронавируса повлияло на наркокартели в Мексике и Колумбии, которые не могут ни производить, ни транспортировать наркотики. Активность преступных группировок на границе Мексики и США, существенно сократилась. Как известно, именно в этом месте происходит самая интенсивная во всем мире торговля наркотическими веществам.

Коме того, в США закрыты бары и клубы - именно в этих местах шла самая активная торговля. Сложности с поставками необходимых для производства веществ , сокращение спроса и проблемы с доставкой привели к тому, что цены на наркотики выросли. Цена на кокаин во многих городах США увеличилась на 20% и более, а героин стал более труднодоступным. Упал спрос на фентанил, а цена на метамфетамин выросла в два раза, свидетельствуют данные Управления по борьбе с наркотиками США.

"Даже если продукт получается доставить на рынок, на нем нет покупателей", - говорит бывший аналитик Мексиканской разведки Алехандро Хопе.

Narkotiku kontrabandistu izrakts tunelis zem Meksikas un ASV robežas ФОТО: AP/Scanpix

ASV konfiscētas narkotikas ФОТО: AP/Scanpix