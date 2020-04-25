Facebook и другие запустят возможность видеоконференций

Новая функция также будет доступна в Instagram, WhatsApp - в видеоконференциях в последнем в скором времени смогут участвовать до восьми человек, сообщает телеканал "Дождь".

Организатор видеозвонка сможет ограничивать доступ к нему или удалять из него других пользователей.

Стоит отметить, что в пятницу, 24 апреля о запуске видеозвонков сообщил и Telegram - правда, это будет не так уж скоро - планируется, что к концу года.

Из-за того, что ввиду распространения коронавируса многие люди находятся на карантине, самоизоляции и удаленной работе, а также и обучении, спрос на видеоконференции вырос - например, ежедневная аудитория видеосервиса Zoom с декабря по март увеличилась с десяти до 200 миллионов человек.