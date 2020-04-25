Сб, 25.04.2020
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В Таджикистане закрыли школы и отменили спортивные матчи

Эмомали Рахмон

ФОТО: AP/Scanpix

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в субботу отдал распоряжение на две недели закрыть школы и отменить все спортивные мероприятия, сообщает DPA.

Решение президента восприняли негативно, так как до этого Таджикистан отрицал, что в стране констатирован хотя бы один случай нового коронавируса.

Однако эксперты выразили подозрения о случаях заболевания Covid-19, а организация по защите прав людей Human Rights Watch недавно осудила Таджикистан за отсутствие каких-либо мероприятий по защите.

В последнее время Таджикистан привлекал внимание СМИ футбольными матчами, проходившими со зрителями на трибунах.

Однако сейчас вместе с отменой спортивных матчей будут закрыты и театры с кинотеатрами.

Таджикистан уже ранее закрыл свои границы, а нескольким тысячам граждан, которые вернулись из-за границы, было отдано распоряжение в целях предосторожности находиться на карантине.

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