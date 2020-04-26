"Принял летальную дозу парацетамола из-за страха перед Covid-19". Пандемия и алкоголизм

Врачи заметили, что люди дома без дела все чаще употребляют алкоголь, а после спасения они признаются, что страдают от безделья и не видят другого выхода.

Некоторые были в ситуации, когда наступает клиническая смерть - только благодаря вмешательству медицинского персонала эти люди живы, признает анестезиолог-реаниматолог Роберт Сташинскис.

Все пациенты в Клинике - люди в возрасте от 35 до 55 лет.

"Это молодые, сильные люди. Сами они говорят, что употребление [алкоголя] происходит по одной причине - нечего делать, сидят сложа руки, а то, как себя занять, - это употребление алкоголя", - рассказал Сташинскис.

Врачам непонятно, какую идею преследовал молодой человек, который под воздействием алкоголя решил защититься от инфекции, приняв большое количество парацетамола. Из-за поврежденной печени он теперь ярко-желтый.

"Или из-за опьянения, или не понял до конца. Чтобы не заболеть, он принял летальную дозу. Вовремя попал в больницу", - говорит Сташинскис.

Люди, которые пьют в течение нескольких дней, а затем находятся в критическом состоянии, попадают сюда регулярно. Характерная черта времени Covid -19 - это недельные запои.

"Это такой черный юмор, но мы не останемся без работы. Либо из-за Covid-19, либо из-за проблем, вызванных Covid-19", - подытожил врач.