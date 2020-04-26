Медик рассказал, у каких пациентов повышенный риск смерти от Covid-19

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и курильщики имеют повышенный риск смерти от Covid-19, сообщил будущий кардиолог Кристап Шаблинскис на удаленной конференции по редким заболеваниям в субботу, 25 апреля. Он добавил, что сам заболел Covid-19 и находится в самоизоляции.
В то же время он отметил опасную тенденцию, которая заключается в том, что сейчас пациенты с острым коронарным синдромом намного реже обращаются за медицинской помощью. Растет число пациентов, которые госпитализируются с кардиогенным шоком.
"И в моей практике, до того, как я заболел Covid-19, пациенты с коронарным синдромом терпели и не обращались за медицинской помощью, потому что боялись попасть в больницу и заразиться Covid-19", - рассказал Шаблинскис.
Он подчеркнул, что людям с острым коронарным синдромом или другими острыми кардиологическими состояниями необходимо обращаться за помощью, несмотря на то, что сейчас больницы являются зонами повышенного риска.
Шаблинскис напомнил, что от сердечно-сосудистых заболеваний умирает намного больше людей, чем от Covid-19.
Он также ознакомил коллег с результатами исследования, согласно которому при использовании маски риск заражения снижается. При этом Шаблинскис отметил, что не обязательно кашлять, чтобы заразить другого человека, это может произойти и во время простого разговора.
В конференции приняли участие более 500 медиков.
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