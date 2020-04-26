Вс, 26.04.2020
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Не соблюдают дистанцию и запрет на собрания: полиция провела более 2000 проверок за сутки

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки Госполиция завела девять дел о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В субботу полиция провела 2111 проверок соблюдения ограничений.

Большая часть нарушений связана с несоблюдением ограничений на собрания людей, в том числе с несоблюдением дистанции 2 метра.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.

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