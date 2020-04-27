Операция "Отчаяние": как Латвия во время кризиса покупала маски

Самый большой заказ - у Lauma Fabrics. Его стоимость 5,5 миллиона, 80% - предоплата.

Количество Стоимость шт. Маски для лица 5 000 000 0,54 - 0,57 Респираторы KN95 1 000 000 2,12 Итого 5,5 млн евро

Изначально Lauma Fabrics думала шить маски сама, но было понятно, что нет ни нужных сертификатов, ни устройств. Товар доставили, используя знакомства в Азии.

"Это было сложнее, чем мы думали", - отвечая на вопрос о задержках поставок, признает генеральный директор Lauma Fabrics Эдийс Эглиньш.

"Спрос в Китае на товары индивидуальной защиты катастрофически велик. Все страны присылают свои самолеты, покупают маски, стоят в очередях на фурах, самолетах, таможни перегружены, достать разрешение на вылет - более длительный процесс, чем в обычных условиях".

Предприятие поставило Латвии товар за 643 050 евро, что куда дороже, чем рейсом airBaltic (95 000 евро). "Это невозможно сравнивать, у нас транспортные расходы подсчитаны на шесть миллионов масок и респираторов. airBaltic везла миллион масок, да и летели они с запада Китая. Мы везли с восточной стороны", - утверждает Эглиньш.

Полученные NVD маски для лица. ФОТО: Re:Baltica

GP Nord и Lauma Fabrics - единственные, кому за поставку масок платили предоплату. Предоплату просили и предприятия в Китае. "Как NMPD, так и Минздрав, и я ясно осознавали, что рискуем. Рискуем бюджетными деньгами, являющимися священной коровой. В нормальное время никогда не заключил бы договор с предоплатой даже с солидным предприятием. Это не нормальное время", - вздыхает Лабсвирс.

Пока NVD ожидала поставку, договоры заключались с теми, у кого маски были на месте в Риге, однако их было немного. Торговец светильниками АТТА-1, используя партнеров по сотрудничеству в Китае, сначала заказал, а затем предложил NVD купить маски. В свою очередь, единственный сертифицированный производитель респираторов в Латвии - Tavol, который работает на немецкое предприятие Dräger, часть произведенного припрятал для местного рынка.

Произведенные в Латвии респираторы. ФОТО: Re:Baltica

То, что за защитные средства мы переплатили, никто не отрицает. Если перед пандемией одноразовую маску можно было купить за два цента, то сейчас цена выросла более чем в 30 раз. "В феврале, когда была последняя нормальная поставка, в больнице Страдиня коробка стоила неполный евро. Сейчас, если платим за одну маску 65 центов, получается, что коробка стоит свыше 30 евро. Цена в двадцать, тридцать раз выше, чем в "мирное время", - считает Лабсвирс. Это диктуют больший спрос, повышенные расходы на исходный материал и производство, осложненная поставка.

Латвийская закупка среди остальных стран Балтии особо не выделяется. Стоимость приобретенных нашими учреждениями одноразовых масок варьируется от 45 до 66 центов за штуку.

В Эстонии - от 57 до 72 центов за штуку. Кроме того, часть информации о закупке не доступна публично. В свою очередь, Литва может гордиться наглядной таблицей закупки. На ней видно, что одноразовые маски приобретены за цену в пределах от 32 до 82 центов за штуку.

Цена в Латвии (евро) Цена в Литве (евро) Цена в Эстонии (евро) Маски для лица (1 шт.) 0,45 - 0,66 0,32 - 0,82 0,57 - 0,72 Респираторы FFP2 (1 шт.) 2,57 - 3,01 1,46 - 29,00 3,58 - 6,00 Респираторы FFP3 (1 шт.) 5,25 - 5,80 3,50 - 21,00 2,60 - 7,70

Ни одно из предприятий не раскрыло, каким был процент прибыли. GP Nord и ADDI Trading сразу же признались, что не хотят это разглашать, в свою очередь другие - к примеру, Lauma Fabrics и Titled - сказали, что еще подсчитают, когда будет поставлен весь груз.

Автор: Илзе Вебере, Re:Baltica

Редактор: Санита Йемберга, Re:Baltica

Иллюстрации: Райвис Вилунс

Перевод: Александр Овсянников, TVNET