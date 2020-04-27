Однополые союзы в Латвии: под инициативой подписались 10 000 человек. Решение - за Сеймом

По состоянию на 01:51 понедельника, 27 апреля, под инициативой подписались 10 085 человек.

Когда под какой-либо инициативой в стране подписываются более 10 тысяч человек, это дает возможность передать ее на рассмотрение Сейма.

Однако нужно учитывать, что это еще не значит, что парламентарии и профильные комиссии займутся этим. Ранее инициатива о возможности регистрировать однополые отношения уже набирала необходимое число подписей, но Сейм отклонял рассмотрение этого вопроса.

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Например, в конце марта 2018 года подобная инициатива уже была передана в Сейм, но тогда ее отклонили.

Летом 2019 года Сейм отклонил и законопроект партии "Для развития/За!", которая среди прочего предложила разрешить однополым парам заключать договоры о партнерстве у нотариуса.

Конкретная инициатива была зарегистрирована на портале manabalss.lv 9 марта этого года. Ее выдвинул Раймонд Петровицс, а в описании указано, что возможность легально зарегистрировать однополые партнерские отношения - это вопрос равенства во всех странах - участницах Европейского союза, в том числе и в Латвии. В настоящее время 47 стран легально признают однополые пары, 27 из них входят в состав ЕС.

"Первой страной в мире, разрешившей регистрацию гражданских браков однополым парам, была Дания, жители которой решились на такой шаг в 1989 году. В дискуссиях об однополом браке самые горячие разногласия обычно возникают вокруг самого понятия "брак".

В контексте Латвии нередко открывается глубоко укорененная гомофобия и дискриминация против лесбиянок и геев со времен СССР.

В основе всего вопрос равенства людей перед законом. Гражданский брак, гражданский союз или зарегистрированные партнерские отношения означают права, ответственность и гарантии, предоставляемые государством паре, находящейся в стабильных отношениях", - пишет Петровицс.