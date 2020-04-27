Пн, 27.04.2020
Отсутствующий на публике больше недели лидер КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, не умер, однако, очевидно, имеет проблемы со здоровьем. Андрей Ланьков, профессор сеульского университета Кунмин
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Однополые союзы в Латвии: под инициативой подписались 10 000 человек. Решение - за Сеймом
1

Однополые союзы в Латвии: под инициативой подписались 10 000 человек. Решение - за Сеймом

Иллюстрация

ФОТО: EVARISTO SA / AFP

На портале гражданских инициатив manabalss.lv собрано более 10 тысяч подписей под петицией о введении в Латвии возможности регистрировать однополые партнерские отношения. 

По состоянию на 01:51 понедельника, 27 апреля, под инициативой подписались 10 085 человек. 

Когда под какой-либо инициативой в стране подписываются более 10 тысяч человек, это дает возможность передать ее на рассмотрение Сейма.

Однако нужно учитывать, что это еще не значит, что парламентарии и профильные комиссии займутся этим. Ранее инициатива о возможности регистрировать однополые отношения уже набирала необходимое число подписей, но Сейм отклонял рассмотрение этого вопроса. 

ФОТО: скриншот

Например, в конце марта 2018 года подобная инициатива уже была передана в Сейм, но тогда ее отклонили.

Летом 2019 года Сейм отклонил и законопроект партии "Для развития/За!", которая среди прочего предложила разрешить однополым парам заключать договоры о партнерстве у нотариуса. 

Конкретная инициатива была зарегистрирована на портале manabalss.lv 9 марта этого года.  Ее выдвинул Раймонд Петровицс, а в описании указано, что возможность легально зарегистрировать однополые партнерские отношения - это вопрос равенства во всех странах - участницах Европейского союза, в том числе и в Латвии. В настоящее время 47 стран легально признают однополые пары, 27 из них входят в состав ЕС.

"Первой страной в мире, разрешившей регистрацию гражданских браков однополым парам, была Дания, жители которой решились на такой шаг в 1989 году. В дискуссиях об однополом браке самые горячие разногласия обычно возникают вокруг самого понятия "брак".

В контексте Латвии нередко открывается глубоко укорененная гомофобия и дискриминация против лесбиянок и геев со времен СССР.

В основе всего вопрос равенства людей перед законом. Гражданский брак, гражданский союз или зарегистрированные партнерские отношения означают права, ответственность и гарантии, предоставляемые государством паре, находящейся в стабильных отношениях", - пишет Петровицс.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ