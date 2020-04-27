Когда-то её фраза "Меньше, чем за 10 000 долларов в день, я не встану с кровати" была на страницах каждого издания. Честно говоря, спустя время девушка раскаялась в своём высокомерии и самонадеянности.

Сейчас, в свои 54 года, звезда выдвигает на первый план совсем другие приоритеты.

С самого раннего детства Линда мечтала о модельной карьере, девушка не пропускала ни один кастинг и однажды она приглянулась одному известному фотографу.Он постарался, чтобы её снимок оказался на обложке одного очень известного журнала. Вскоре модель стали узнавать, она даже попала в рейтинг самых красивых женщин планеты.

Но, если карьера была успешной, то в личной жизни - сплошное невезение.

Её единственный брак продлился недолго - только 6 лет, её отношения с известными и состоятельными мужчинами закончились ещё быстрее, и помолвки с миллиардером Франсуа Анри-Пино, певцом Джорджем Майклом, звездой Голливуда Кайлом Маклахленом и футболистом Фабьеном Бартезом были расторгнуты.

Как так вышло, что одна из самых востребованных супермоделей 1990-х и одна из самых привлекательных женщин планеты получила репутацию женщины, от которой бегут мужчины?

Первые серьёзные отношения у модели были в 22 года с директором французского модельного агентства Elite Джеральдом Мари. Познакомились они задолго до этого, но позвонила ему девушка только спустя несколько лет. Завязался роман. К слову, Джеральд тогда только ушёл от другой модели, с которой у него был роман и даже родилась дочь. Ребёнок не смог удержать его в семье. В свою очередь, Линда назвала девочку своей приёмной дочерью.

В 1987 году пара поженилась. Во многом благодаря супругу Линда и стала супермоделью с баснословными гонорарами. К сожалению, этот брак жил всего 6 лет. После замужества Линда не собиралась менять свой образ жизни и была сосредоточена только на своей карьере. Муж, в свою очередь, мечтал о полноценной семье. В планы Евангелисты дети не вписывались.

В 1993 году супруги развелись, а спустя ещё 6 лет возник скандал: Джеральда уволили из модельного агентства по обвинению в сексуальных домогательствах к моделям, включая несовершеннолетним. В том числе его обвиняли и в склонении их к принятию наркотиков. Поговаривали, что и у самой Линды были проблемы с наркотиками, однако после того, как её коллега умерла от передозировки, Евангелиста зареклась больше никогда не притрагиваться к запрещенным веществам. Ей это удалось.

Стоит отметить, что с экс-супругом остались дружеские отношения: они продолжали общаться, а после рождения его внучки супермодель даже назвала себя бабушкой, хотя никак не была связана с ней кровными узами. Дочь Джеральда Роксанн навсегда осталась родной для Линды.

За неделю до того, как они с мужем разошлись, у модели завязался роман со звездой Голливуда Кайлом Маклахленом, известному по сериалу "Твин Пикс".

Помолвка была расторгнута через 6 лет, несмотря на все усилия Кайла. Актер почти нигде не снимался, посещал вместе с ней модные показы и готовил для неё ужины. Но модель этого не оценила. Она не смотрела киноленты с его участием и не интересовалась его жизнью. Однажды модель заснула на премьере фильма, где жених был в главной роли. Затем последовал выкидыш и дистанцирование от Кайла.

О том, что они расстались, артисту стало известно из газет: он увидел её фото с известным футболистом, вратарём национальной сборной Фабьеном Бартезом. Тут уже Линда была готова и на отречение от карьеры, и на рождение ребёнка. Однако тут снова, на 6-м месяце беременности у неё случился выкидыш. Вскоре супермодель и футболист расстались.

После того, как Линда приняла участие в двух клипах Джорджа Майкла, возникли слухи об их отношениях. Они не отрицали догадок.

До свадьбы дело снова не дошло: перед уже якобы назначенной датой бракосочетания звезда неожиданно совершил каминг-аут.

Девушка уже не надеялась на то, что когда-нибудь сможет стать матерью, как вдруг в 41 год короткий роман с миллиардером, сыном владельца модной империи Франсуа Анри Пино привёл к рождению сына. Однако с известием о положении модели - новоиспеченный отец пропал. Как выяснилось, дорогу Линде перешла актриса Сальма Хайек, на которой Франсуа и женился. Дочь Сальмы Хайек и сын Линды Евангелисты – сестра и брат по отцу. Мужчина не признавал ребёнка и 5 лет не помогал сыну материально. Пока Евангелиста не подала на отца ребёнка в суд.

Супермодель неоднократно жертвовала личным счастьем ради профессии. Оправдано ли – известно только ей. Но нельзя не отметить, что она была действительно на вершине: в 1990-х она вошла в пятерку самых востребованных и высокооплачиваемых супермоделей. Её называли моделью-хамелеоном и моделью-феноменом из-за способности к перевоплощениям, а дизайнеры были от неё в восторге.

Что сейчас?

С течением времени внешность звезды сильно изменилась – из-за проблем со щитовидкой Линда заметно поправилась. Сейчас она говорит, что ради семьи не раздумывая пожертвовала бы и карьерой, и деньгами. Сегодня у неё - другие приоритеты.

Известно, что Линда не очень любит смотреть на свои снимки прошлых лет. Она утверждает, что прошлым жить глупо и необходимо жить настоящим.