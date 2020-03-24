Карен Мюлдер была в списке самых красивых, востребованных и высокооплачиваемых супермоделей 90-х годов. Однако в один момент неожиданно для всех она решила рассказать об изнанке модельного бизнеса.

Скандальное откровение состоялось в 2001 году в парижской студии телеканала France 2. Гостьей одной из развлекательных программ стала топ-модель Карен Мюлдер. Люди ждали свою любимицу: мало того что её лицо периодически красовалось на обложках самых топовых и модных изданий, так она ещё была и "ангелом" Victoria’s Secret!

Все явно были настроены послушать о рутине модельной жизнь, но не тут-то было.

После вопросов ведущего Тьерри Ардиссона о том, как живётся такой красотке, Карен начала свой монолог. Её прервали. Съёмки были остановлены, а все, кто был на площадке, подписали документы о неразглашении. Все записи были уничтожены. Сама модель спустя несколько дней была переведена в закрытую психиатрическую клинику.

Девяностые - времена супермоделей

Они были очень красивы, неотразимы и взбалмошны, но последней Мюлдер не была. Несмотря даже на то, что тоже являлась птицей высокого полёта.

Эту красавицу все считали одной из самых спокойных и рассудительных моделей. Её внешняя скромность играла на руку - благодаря этому Карен выделялась.

Однако работники закулисья позднее будут вспоминать, как девушка могла расплакаться из-за того, что ей дали самое некрасивое платье...

В середине 90-х, помотавшись между Европой и Америкой, Карен жила в Париже в одной квартире со своей подругой Карлой Бруни. В профессии и в обычной жизни они долго держались бок о бок. Шумных вечеринок и развлечений подруги старались избегать, из-за чего у них сложилась репутация интеллигентных девушек.

Карен Мюлдер зарабатывала 10 000 долларов чуть ли не ежедневно. В модельной профессии не каждой так везло. В 21 год она подписала многомиллионный контракт с Guess. О ней мечтали мегабренды - от Nivea до Chanel, ей благоволили дизайнеры.

Однако, как выяснится только со временем, девушка ненавидела свою внешность, отказываясь смотреть на себя в зеркало.

Мюлдер покинула подиум в тридцать лет, в 2000 году. По меркам того времени - поздно. Учитывая, что тогда модели могли заканчивать свою карьеру уже к двадцати пяти годам. Карен везло как никому: в свои 25 она еще размахивала белоснежными крыльями на шоу Victoria’s Secret без намёка на то, что ее карьера близится к завершению.

Однако уже к концу девяностых Мюлдер начала охотнее общаться с таблоидами, делая шокирующие откровения.

"Мне постоянно говорили: ''Ты фантастическая красавица!''. А я понятия не имела, какая я на самом деле. Красавицей, и уж тем более ''фантастической'', я не ощущала себя даже близко. Чем больше восторгов звучало в мой адрес, тем ужаснее становилось внутри", - как-то признавалась модель.

Шокирующее признание

На том выпуске шоу, которое так и не увидело свет, блондинка заявила, что подверглась насилию со стороны своего отца и некоего друга семьи, который домогался её ещё с раннего детства. И это далеко не всё.

Карен Мюлдер часто посещала светские мероприятия - то с девушками-коллегами из Elite, то с руководством агентства. Её нередко знакомили с высокопоставленными политиками, бизнесменами и рядом влиятельных лиц. Одним из её знакомых стал Альбер II Монакский, большой в те времена ценитель моделей.

Во время записи той самой программы модель заявила, что все годы в профессии её постоянно насиловали мужчины - от букеров до руководителей её агентства.

Карен также добавила, что одним из её насильников был Альбер Монакский, с которым она часто фотографировалась на светских мероприятиях. После этого признания руководство программы решило забыть о записи: им пришлось угомонить модель, а также на всякий случай связаться с её семьёй.

Откуда стало известно о записи

Через сутки блондинка повторила слова одному из развлекательных журналов. Но тут она уже добавила, что некоторое время назад писала подробное заявление в полицию, где были имена всех насильников. Одним из них был и Жеральд Мари, руководитель парижского офиса Elite.

В тот же день сестра отвезла Карен в закрытую психиатрическую клинику, где топ-модель находилась практически пять месяцев. Лечение оплатил вышеупомянутый Жеральд Мари из Elite.

Разразился скандал. Даже семья сплотилась против Карен. Мать и сестра защищали отца, называя Карен неуравновешенной и депрессивной и ссылаясь на использование запрещенных веществ. Друзья отвернулись от неё, она осталась в одиночестве. В суде супермодель, оставшаяся без поддержки, не смогла доказать правдивость своих обвинений.

Свою семью Карен так и не создала: за плечами - только развод и разорванная помолвка.

Впервые она вышла замуж ещё в 18 - за фотографа Рене Бозне, однако они развелись спустя пять лет брака. В 23 года блондинка познакомилась с Жан-Ивом Ле Фюром, бизнесменом, большим любителем женщин.

Свадьбу они так и не сыграли, но подписали немало совместных деловых документов. Задолго до 30-летия модель стала миллионершей, но так и не была счастлива в любви. С Жан-Ивом они расстались спустя четыре года, продолжив поддерживать дружеское общение. Именно он в декабре 2002-го сообщит СМИ страшную новость:

Карен Мюлдер впала в кому после принятия снотворного в своей парижской квартире.

В коме она пробыла несколько дней. Выписавшись из клиники, она рассказала, что ещё на лечении написала письма всем мужчинам, которых обвиняла. Согласно словам бывшей модели, Альбер простил её.

В 2004 году последовала попытка попробовать себя в музыке, но неудачный альбом всё решил за неё.

Осенью 2006 года женщина родила дочь Анну. Кто её отец, так и не известно.

На подиум потом она вышла только раз - в 2007-м и по личной просьбе Джона Гальяно, который собрал для показа всех своих давних любимиц. На тот момент ей было 37 лет, но выглядела она блестяще.

Следующий скандал вспыхнул в 2009 году. Карен угрожала своему косметологу, которая не желала продолжать колоть ей ботокс. Бывшая модель рыдала, говоря о том, что не может смотреть на себя в зеркало даже ночью. Сотрудница бьюти-клиники, чьё имя не сообщалось, написала заявление в полицию.