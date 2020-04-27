Вт, 28.04.2020
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Первая леди Латвии приступает к работе гинеколога в медицинском центре

Андра Левита

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Со вторника, 28 апреля, первая леди Латвии, Андра Апине-Левита приступает к новой работе в Латвии. Она присоединилась к команде врачей медицинского центра ARS, сообщается на домашней странице учреждения.

"С радостью и гордостью сообщаем, что с 28 апреля к команде практикующих врачей Отделения женских консультаций медицинского центра ARS присоединяется опытный гинеколог с многолетним опытом в нескольких клиниках Германии и Люксембурга - первая леди нашего государства доктор Андра Апине - Левита", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что Андра Апине-Левита сертифицированный гинеколог, специалист по родам, УЗИ, а также сертифицированный гинеколог для детей и девушек.

Известно, что доктор будет консультировать пациентов на четырех языках - латышском, английском, немецком и французском. 

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