Первая леди Латвии приступает к работе гинеколога в медицинском центре

"С радостью и гордостью сообщаем, что с 28 апреля к команде практикующих врачей Отделения женских консультаций медицинского центра ARS присоединяется опытный гинеколог с многолетним опытом в нескольких клиниках Германии и Люксембурга - первая леди нашего государства доктор Андра Апине - Левита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Андра Апине-Левита сертифицированный гинеколог, специалист по родам, УЗИ, а также сертифицированный гинеколог для детей и девушек.

Известно, что доктор будет консультировать пациентов на четырех языках - латышском, английском, немецком и французском.