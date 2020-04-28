Патчи: как правильно пользоваться, чтобы они работали

Патчи для глаз сейчас есть практически у каждой. Harper's Bazaar рассказал, как нужно ими пользоваться для получения максимального эффекта.
Ложиться спать с патчами - категорически запрещено! На упаковке должно быть указано время использования - в среднем от 15 до 20 минут. Это именно то время, за которое кожа успевает получить всю пользу средства.
"Чем дольше, тем лучше" - не вариант. Ситуация может только ухудшиться, грозя отёками.
Патчи нужно использовать регулярно, поскольку они имеют накопительный эффект. Постоянное применение = ухоженная кожа и меньшее количество морщин.
Если вы пользуетесь патчами, которые находятся в баночке, то доставайте их специальной лопаткой, чтобы предотвратить попадание бактерий в средство.
Если после пользования патчей вы умываетесь, то затем следует наносить немного ухаживающего крема для век.
Но обычно смывать ничего не нужно — можно распределить остатки на лице.
Как наносить?
Патчи можно наносить не только под глаза:
- чтобы избавиться от синяков - поместите патчи широкой стороной к внутреннему уголку глаза;
- чтобы убрать мешки и припухлости - прикрепите узкой стороной к внутреннему уголку глаза;
- для разглаживания морщин - нанесите на нужную область;
- чтобы убрать морщины между бровей - наносим один патч вертикально;
- чтобы разгладить носогубные складки - помещаем патчи на эту область.
Какие патчи выбрать?
Эффект патчей напрямую зависит от их состава:
- Увлажняющие и разглаживающие патчи содержат гиалуроновую кислоту, коллаген, пептиды и витамин Е.
- Питающие, которые направлены на оздоровление кожи, содержат в составе экстракты растений, ретинол, жемчужную пудру.
- Дренирующие патчи снимают отеки. Тут идеально подойдут гидрогелевые варианты с кофеином или чаем.
- От синяков под глазами подойдут тканевые патчи с витамином С, экстрактом крапивы, огурца или корня солодки.
- Для снятия усталости лучше отдать предпочтение патчам на основе эфирных масел.
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