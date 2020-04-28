Патчи: как правильно пользоваться, чтобы они работали

Ложиться спать с патчами - категорически запрещено! На упаковке должно быть указано время использования - в среднем от 15 до 20 минут. Это именно то время, за которое кожа успевает получить всю пользу средства.

"Чем дольше, тем лучше" - не вариант. Ситуация может только ухудшиться, грозя отёками.

Патчи нужно использовать регулярно, поскольку они имеют накопительный эффект. Постоянное применение = ухоженная кожа и меньшее количество морщин.

Если вы пользуетесь патчами, которые находятся в баночке, то доставайте их специальной лопаткой, чтобы предотвратить попадание бактерий в средство.

Если после пользования патчей вы умываетесь, то затем следует наносить немного ухаживающего крема для век.

Но обычно смывать ничего не нужно — можно распределить остатки на лице.

Как наносить?

Патчи можно наносить не только под глаза:

чтобы избавиться от синяков - поместите патчи широкой стороной к внутреннему уголку глаза;

чтобы убрать мешки и припухлости - прикрепите узкой стороной к внутреннему уголку глаза;

для разглаживания морщин - нанесите на нужную область;

чтобы убрать морщины между бровей - наносим один патч вертикально;

чтобы разгладить носогубные складки - помещаем патчи на эту область.

Какие патчи выбрать?

Эффект патчей напрямую зависит от их состава:

Увлажняющие и разглаживающие патчи содержат гиалуроновую кислоту, коллаген, пептиды и витамин Е.

Питающие, которые направлены на оздоровление кожи, содержат в составе экстракты растений, ретинол, жемчужную пудру.

Дренирующие патчи снимают отеки. Тут идеально подойдут гидрогелевые варианты с кофеином или чаем.

От синяков под глазами подойдут тканевые патчи с витамином С, экстрактом крапивы, огурца или корня солодки.

Для снятия усталости лучше отдать предпочтение патчам на основе эфирных масел.