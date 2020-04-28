Минобразования призовет отменить экзамены для девятых классов

На запланированном заседании парламентской комиссии по вопросам образования, министерство во вторник, 28 апреля, призовет отменить экзамены для учеников девятых классов. Такое предложение обосновано рекомендациями экспертов и мнением общественности.

Аргументом для отказа от экзаменов для 9-х классов Минобразования указывает консультации с Министерством здравоохранения, а также результаты опроса школьников, которые провел Государственный центр содержания образования и Edurio. Также Минобразования учел действия других стран Евросоюза в вопросе организации централизованных экзаменов.

Как и в большинстве стран в Латвии пройдут экзамены для 12-х классов. Касательно отмены проверочных работ для 9-х классов, исключение может быть для учеников школ нацменьшинств, которые захотят сдать экзамен по госязыку.

Экзамены для девятиклассников отменили многие страны Евросоюза: Эстония, Бельгия, Дания, Франция, Мальта, Нидерланды, Португалии, Румыния, Испания.