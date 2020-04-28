Этикет в соцсетях, или Почему "голосовухи" многих так бесят

Контент должен быть уместен

Не все должны знать, чем вы питаетесь. К сожалению, люди, которые часто фотографируют еду, раздражают, особенно тогда, когда человек голоден.

Не увлекайтесь самолюбованием

Селфи — это, конечно, прекрасно, однако не стоит позировать с надутыми губками duck face, "ноголуками" и так далее. Лучше либо проявить креатив, либо не фотографироваться вовсе.

Забудьте о вечных разговорах о себе

Соцсети - не внутренний монолог! Это не значит, что говорить о себе нельзя, но всего должно быть в меру. Чрезмерное количество вашего "я" — самый быстрый способ потерять друзей и подписчиков.

Отмечать друзей на неудачных фото - нельзя

Просто представьте себя на месте этого человека. Уважайте близких и лучше согласуйте с ними фото.

Голосовые сообщения без согласия получателя - запрещены

Тут, как и вообще везде, должен работать принцип добровольности: записывать голосовые сообщения вы можете только тогда, когда человек может его послушать. Аудиосообщение вынуждает его прослушать - это неправильно.

Постройте репутацию для будущего

Работодатели и учебные заведения часто смотрят на потенциальных кандидатов в соцсетях, потому следите за своим аккаунтом: возможно, он поможет вам получить желанную вакансию. Проверяйте свой профиль, настройки конфиденциальности, удаляйте и не публикуйте сомнительные в моральном или юридическом отношении изображения. Под запретом также негативные комментарии о предыдущих работодателях или коллегах.

Помните о времени суток

Не отправляйте сообщения ночью и ранним утром (исключение - срочная новость). Лучшее, соответствующего этикету звонков, время — с 8:00 до 22:00. В выходные дни это время немного сдвигается — с 10:00 до 22:00.