Вт, 28.04.2020
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Кризис Covid-19: шведская авиакомпания SAS уволит тысячи работников

Самолет SAS.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Скандинавская авиакомпания SAS во вторник, 28 апреля сообщила об увольнении 5000 работников по причине негативного влияния кризиса Covid-19 на авиационную отрасль, передает агентство AFP.

Исполнительный директор авиакомпании Рикард Густафсон указал, что уволить планируется порядка 40% работников.

"С учетом нынешних ограничений, в летний сезон SAS ожидает ограниченную активность. К тому же, скорее всего, уйдут года на то, чтобы спрос восстановился до уровня, который был до Covid-19", - сказал он. По его прогнозу, на докризисный уровень авиация вернется лишь в 2022 году. 

Ранее о массовом увольнении сотрудников заявила и латвийская авиакомпания airBaltic

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