Кризис Covid-19: шведская авиакомпания SAS уволит тысячи работников

"С учетом нынешних ограничений, в летний сезон SAS ожидает ограниченную активность. К тому же, скорее всего, уйдут года на то, чтобы спрос восстановился до уровня, который был до Covid-19", - сказал он. По его прогнозу, на докризисный уровень авиация вернется лишь в 2022 году.