Профсоюзы выступили против коллективных увольнений в airBaltic

Латвийский авиационный профсоюз и Латвийская федерация авиационных профсоюзов требуют от национальной авиакомпании airBaltic остановить начатые коллективные увольнения, а от правительства - предусмотреть меры поддержки для работников транспортной отрасли, заявили агентству LETA представители профсоюзов.
11 марта представители профсоюзов были приглашены на встречу с исполнительным директором airBaltic Мартином Гауссом о сложной ситуации в авиакомпании, а вечером 13 марта получили от airBaltic информацию о том, что в Государственное агентство занятости подана заявка о начале коллективных увольнений с 14 апреля 2020 года.
В общей сложности airBaltic планирует уволить 260 человек, в том числе 210 бортпроводников и 50 представителей других профессий.
В свою очередь в дочерней компании airBaltic - Aviation crew resources, которая трудоустраивает пилотов, планируется уволить 140 из 407 работников.
Профсоюзы заявляют, что процесс коллективных увольнений был начат без консультаций с ними и предоставления предусмотренной законом информации, и подобная практика недопустима.
"Авиакомпания ожидает, что пилоты и бортпроводники ежедневно и особенно в экстренных ситуациях будут строго соблюдать меры предосторожности и заботиться о безопасности пассажиров и экипажа.
Работники в этой чрезвычайной ситуации ожидают такого же ответственного поведения от компании и ее владельца - государства", - подчеркивает профсоюз.
Профсоюз сообщил, что сотрудники находятся в недоумении по поводу действий руководства и совета предприятия, а также латвийского правительства. Профсоюз заявляет, что после вспышки Covid-19 в Европе airBaltic продолжала отправлять работников в охваченные вирусом страны, не обеспечив при этом дополнительных мер безопасности.
Профсоюз также подчеркнул, что после решения об ограничении международных пассажирских перевозок правительство не предусмотрело мероприятий по защите работников отрасли, что в срочном порядке сейчас делают другие страны Европейского союза.