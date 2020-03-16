Профсоюзы выступили против коллективных увольнений в airBaltic

11 марта представители профсоюзов были приглашены на встречу с исполнительным директором airBaltic Мартином Гауссом о сложной ситуации в авиакомпании, а вечером 13 марта получили от airBaltic информацию о том, что в Государственное агентство занятости подана заявка о начале коллективных увольнений с 14 апреля 2020 года.

В общей сложности airBaltic планирует уволить 260 человек, в том числе 210 бортпроводников и 50 представителей других профессий.

В свою очередь в дочерней компании airBaltic - Aviation crew resources, которая трудоустраивает пилотов, планируется уволить 140 из 407 работников.

Профсоюзы заявляют, что процесс коллективных увольнений был начат без консультаций с ними и предоставления предусмотренной законом информации, и подобная практика недопустима.

"Авиакомпания ожидает, что пилоты и бортпроводники ежедневно и особенно в экстренных ситуациях будут строго соблюдать меры предосторожности и заботиться о безопасности пассажиров и экипажа.

Работники в этой чрезвычайной ситуации ожидают такого же ответственного поведения от компании и ее владельца - государства", - подчеркивает профсоюз.

Профсоюз сообщил, что сотрудники находятся в недоумении по поводу действий руководства и совета предприятия, а также латвийского правительства. Профсоюз заявляет, что после вспышки Covid-19 в Европе airBaltic продолжала отправлять работников в охваченные вирусом страны, не обеспечив при этом дополнительных мер безопасности.